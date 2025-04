Cosas raras

Los significados de raro en español y de rare en inglés son muy distintos. En inglés se entiende lo «raro» como escaso y también muy apreciado, en español «raro» es poco usual y, frecuentemente, algo que no nos gusta tanto.

Las enfermedades raras suceden poco, pero son tremendas para quien las vive. Hay una particularmente mala que tiene un amigo muy querido. Tiene algo que se llama demencia frontotemporal (DFT), una enfermedad neurodegenerativa del cerebro. En poco tiempo ha pasado de ser una persona brillante, culta y activa, a depender de su familia. También rara y fatídica es la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), otra enfermedad neurodegenerativa que afecta a las neuronas motoras, responsables del movimiento voluntario. A veces se la denomina enfermedad de Lou Gehrig (jugador de béisbol) o de Stephen Hawking (astrónomo), personas famosas que la padecieron.

Hay otras enfermedades que, sin ser tan raras, porque son más frecuentes, condicionan totalmente el futuro, pudiendo hacerlo más corto para quien las padece y muy largo (por lo que suponen emocionalmente) para quienes están cerca. Estoy pensando por ejemplo en el Alzheimer. Estas enfermedades, y todas las enfermedades, son como un gran manto que cae sobre las personas y las diluye y cambia, pero de alguna manera se vuelven diferentes, especiales, en cada uno de nosotros. Seguro que todos hemos tenido cerca enfermos de Alzheimer y nos damos cuenta de cómo, al ser seres queridos y conocidos, en cada una de ellos la enfermedad se manifiesta con peculiaridades propias. Ese manto fatídico moldea una figura que ya existía y que, de algún modo, se sigue manifestando. Por eso intentamos cuidar a nuestros seres queridos todo lo que sea posible, porque dentro de esa dilución de la persona a causa de la enfermedad, siguen manteniéndose rasgos propios: canciones que se saben, miradas cómplices o sonrisas que conocemos muy bien.

Raros son también algunos elementos de la tabla periódica, pero entendido según la acepción anglosajona. Estos elementos se llaman «tierras raras» y son muy valiosos, escasos y cotizados. Son un grupo de elementos químicos que específicamente se conocen como lantánidos y, aunque el término a veces también incluye al escandio (Sc) y al itrio (Y)), los elementos más comúnmente considerados tierras raras son 17 en total y tienen nombres bastante extraños, como erbio, neodimio, europio o disprosio... Son metales con propiedades similares y suelen encontrarse mezclados en minerales, y no en forma pura. Son muy apreciados y difíciles de extraer.

Con las tierras raras se hacen la mayoría de los elementos que usamos para la electrónica que consumimos. Tienen aplicaciones clave en la tecnología moderna, como imanes de alto rendimiento, componentes de las pantallas, baterías, vehículos eléctricos, turbinas eólicas o láseres. El silicio, que no es una tierra rara, es la base de los paneles solares fotovoltaicos. Las tierras raras se utilizan en varias partes de la cadena de producción y funcionamiento de los paneles solares, especialmente en las tecnologías fotovoltaicas más moderna y en sus sistemas auxiliares; complementan la tecnología solar en los motores, el almacenamiento, la eficiencia óptica y en la producción de materiales más avanzados.

Ucrania no tiene minas de silicio como tal, porque el silicio no se extrae directamente en estado puro. Pero lo que Ucrania si tiene es cuarzo de alta pureza, que es la materia prima para producir silicio. Ucrania también tiene yacimientos conocidos de tierras raras, aunque su explotación a gran escala aún está en fase inicial o de prospección. Se necesita tecnología avanzada para extraer las tierras raras, que no siempre está disponible localmente.

Para la Unión Europea, Ucrania es un país estratégico que podría suministrar materias primas críticas, incluyendo tierras raras y materiales para la transición energética, incluida en la Agenda 2030 de Naciones Unidas (ONU). Por eso, la UE y otros aliados occidentales quieren invertir en la minería ucraniana para reducir la dependencia de China en estos materiales. El asunto se ha ido complicando y la guerra con Rusia ha parado la búsqueda de estos recursos. Y para remate, ha entrado Estados Unidos y su nueva política, ofreciendo «protección «a Ucrania a cambio de la explotación de sus recursos. Un lío de campeonato y una desgracia para la paz mundial.

En fin, que «lo raro» es diverso y con acepciones diferentes y aquí voy a jugar con la semántica para compartir un pensamiento sobre nuestro mundo. Ahora la famosa «geopolítica» es rara, es muy rara, extraña, fea, y espero también que sea poco usual y acabe pronto. Por el momento, ante toda la incertidumbre y el miedo al futuro que parece dejarnos, no cabe otra que mantener la calma y esperar. Yo confío en que esto se arregle y todo vuelva al sentido común, a lo poco raro. Empleémoslo.

*Astrofísica