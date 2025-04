Más allá del Día del Libro, María Beneyto

Para muchos de nosotros el Día del Libro es cada día. En esta ocasión me gustaría valerme de la columna de esta semana para rendir un homenaje a una de las poetas que debimos haber leído en los temarios de literatura a lo largo de nuestra formación y que, aún hoy, adolecen de toda esa genealogía de mujeres escritoras en las que mirarnos; María Beneyto, poeta valenciana pero de proyección nacional, que escribió tanto en castellano, su lengua materna, como en valenciano, animada por sus colegas.

La que Vicente Aleixandre diría que es una de las mejores poetas del momento estuvo marcada por el hecho de ser mujer en la España de posguerra. En su poesía sobresalen los duros recuerdos de la infancia propios de una familia represaliada políticamente, repubicana, y la reflexión sobre el hecho de ser mujer, circunscrito en la figura de Eva. Evoluciona desde una poesía social hacia una más intimista, más surrealista, siempre marcada por el hecho de ser mujer.

La propia Beneyto era consciente de que se movía en un mundo de hombres, por eso su creación giraba en torno a la toma de conciencia de ser mujer y sentía que se le ponían ciertos límites a los que se debía atener para ser aceptada. Años después, al revisar su poesía completa tuvo la oportunidad de redimirse y de permitirse aquello que antes le decían, encorsetada, que «era un poco feminista». Así, cambió algunos finales en concreto para que no fueran tan convencionales.

Al fin y al cabo, como ella misma escribió, tan sólo pretendía «hacer buena poesía. Decir lo que me dolía y lo que amaba, además de lo que me intrigaba, me sorprendía, me daba paz o me alteraba». Para ella la poesía tenía algo de «ejercicio masoquista» que «ahonda en sus zonas pantanosas, hace brotar sangre donde la carne no existe y duele cuando deja de ser esa ilusión de los sentidos que a veces cree en la felicidad y sus derivados». ¿Es luz? ¿Acaso una primigenia forma de calor?, se cuestiona en uno de sus poemas, y afirma: «En mi manera de decirlo, es una / declaración de amor.»

Ahora una selección de sus poemas pueden encontrarse en la antología audiovisual publicada por Poética 2.0: María Beneyto: La dona forta. Ella recoge una selección de textos interpretados en vídeo por actores y actrices valencianos, también disponible en la plataforma VERSO -accesible para móviles, tablets y ordenadores-. Con ella, los responsables del proyecto Mar Gómiz y Ángel Salguero pretenden hacer justicia a una poeta que debería ser mucho más conocida.

*Escritora