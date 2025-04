El desfiladero de San Pablo

El Ayuntamiento de Córdoba acaba de anunciar, vía plan de contratos, que este año del Señor quedarán gestionadas las obras de reparación de la calle de San Pablo, otro clásico, que podrían coincidir (ya me lo creo todo, oiga) con las de María Auxiliadora, las dos embocaduras de esa tierra de nadie llamada Realejo. No extraña que Infraestructuras haya decidido lo de San Pablo, vista su situación, en un paquete que incluye la reversión del prodigioso mal estado de Mayor de Santa Marina, esa calle donde una vez residieron cordobeses convertida hoy en mero socavón.

Ocurre en San Pablo que es un milagro milagroso del urbanismo de la ciudad, un fósil vivo. Su trazado coincide en lo fundamental con la Vía Augusta y su estrechez se explica en que estuvo cerrada por una puerta de la muralla, llamada Del Hierro. Lo que venía a ser una cancela. Era una época, probablemente feliz, donde no existían los autobuses de Aucorsa, los turísticos donde nunca se sube nadie, los camiones, las furgonetas, incluyendo el aparcamiento reservado para uso exclusivo de los capitulares. Y, para sumarle, los patinetes a contramano, el turismo nacional e internacional (que no falte) y la gente que pregunta, en general, por Viana.

San Pablo es una ridiculez de calle pero ríase usted del tráfico de la M-30 y a todas horas, vive Dios. A lo que contribuye esa extraña política municipal de decir una cosa y hacer la contraria, verdadero prodigio de esta ciudad de los ídem. De manera que todo son buenas palabras sobre movilidad hasta que llega el punto de tomar decisiones y ahí, amigo, es donde preferimos hacer como con los monitos esos tan simpáticos que no oyen, no hablan, no quieren ni mirar. En los cines de verano nos vemos.

Y así nos queda San Pablo, pongamos, con la gente al pique del atropellamiento constante cortesía de Aucorsa o del último que se le ocurre meter un camionaco o autobús por donde, a todas luces, no se cabe. Podría la institución, si esta vez va la cosa en serio, usar las obras para poner algún sistema que facilite el tránsito de peatones, aunque sea con nuevas modalidades (digamos, en altura) porque lo de caminar se ha convertido en imposible.

Póngase una tirolina para bajar por San Pablo o un rocódromo para poder escalar cómodamente entre La Clámide Púrpura y La Catalana, que es donde está la parte de mayor hándicap de fachada a fachada. Móntese un caminito, como el del Rey, por los balcones de la antigua Caixa, por donde se vendían las guitarras, por el chino. Hágase lo posible para vivir la experiencia de una Córdoba friendly con el vehículo de gran tonelaje. Que eso mola mazo.

*Periodista

