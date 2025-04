Los pasos verdaderos

Yo pensaba esta Semana Santa mientras veía miles de miradas como dos ojos infinitos hacer este artículo: Córdoba es una maravilla cuando se emociona sola mirando el Cristo que recorre tan sufrido como majestuoso -seguido de las lágrimas de su madre María andaluza- este casco urbano lleno de sabor a tradición e historia. Porque en especial esta Semana Santa, como la de todos los años, me ha encantado ver a la gente en la calle sin más intención que pasear. Punto. Qué cosa más fácil, popular y bonita. Y qué humilde. El pueblo, en realidad, no quiere otra cosa que eso; salir a caminar para tomar el sol con una armonía que no tiene precio y por ello no se puede comprar. Esa costumbre, en Andalucía (y supongo que en todas partes donde se pueda) se adora tanto como a Dios. Porque creo que esas escenas tranquilas y entrañables de familias enteras deslizándose por Córdoba como si flotaran con una alfombra mágica (casi igual que se deslizan los santos llevados por los costaleros) son lo más bello de esta existencia anual tan paradójica pero que en estas fechas aparca sus poco llevaderas contradicciones, porque cientos de desconocidos que no se han visto ni en la bulla la feria, se entrelazan y cruzan por esas estrechas travesías al unísono, mutando en un cuerpo único que sale a la calle a adorar a unos dioses que allá donde estén necesariamente miran con envidia su representación porque no pueden pasear como sí ese pueblo que los adora; y así, sin saberlo y sin conciencia, el pueblo es más divino que sus mismísimos dioses. Y así, esta Córdoba preciosa como nunca y como siempre que empieza a brillar a partir de abril, bien parece la ciudad de las calles de oro que menciona la Biblia en el apocalipsis como la Nueva Jerusalén de un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero digo yo, que si Córdoba es o no es la Nueva Jerusalén que dice la Biblia, cuando me muera me gustaría resucitar en ella. Yo no quiero subir al cielo. Aquí mismo estoy en la Gloria.

*Abogado

