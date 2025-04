A Fran le extraña mucho que su cuñado Alfonso, el marido de la hermana de su mujer, se haya ofrecido. Nunca le ha caído bien su cuñado. Lo tiene etiquetado como alguien con el que no se puede contar, un tío que va solo a lo suyo, un listo y un vivalavida que no se preocupa lo más mínimo de echar una mano, no me digas que no, Sara, dime cuándo nos ha echado una mano tu cuñado, a ver, dime.

Fran recuerda los escaqueos de su cuñado Alfonso para no quedarse ninguna noche en el hospital cuando el ingreso del padre de Sara empezó a eternizarse y sus hijas necesitaban un respiro. Hernia de disco, Sara, ¿cómo que no te acuerdas?, decía que tenía hernia de disco y que no podía dormir en un sillón, y luego bien que se iba a jugar al pádel. Además, Fran no puede aguantar la tendencia de su cuñado a hacerse el gracioso, su desagradable afición a las bromas pesadas. Pero eso era antes, asegura la mujer de Fran, ahora está mucho más formal, desde que mi hermana le puso la maleta en la puerta se le acabaron las tonterías, ya hasta se plantea ser padre.

El caso es que los dos niños de Fran y Sara, cinco y siete años, capillitas sin antecedentes familiares, quieren salir a ver pasos y no hay quien los lleve. Sara y la hermana, ambas dependientas y sufridoras de los intempestivos horarios de un centro comercial, tienen que trabajar hasta tarde y Fran tiene una especie de virus que le ha soltado la barriga, un agobiante malestar que hace que la cabeza esté a punto de explotarle y le impide salir con los niños como tenía previsto desde hace tiempo.

A Fran le extraña mucho que su cuñado se ofrezca, pero su cuñado, al parecer, se ha ofrecido. Se va a pasar mi cuñado para llevarse a los niños, le ha dicho Sara en un audio. Los niños ⸺repeinados, mochilas, pipas, libritos de itinerarios subrayados con fluorescente⸺ aguardan ilusionados la llegada del inesperado guía de la expedición. Suena el porterillo. El tito Alfonso no sube. Fran lo ve por la cámara. Distinto. De nuevo en la cama, le envía un mensaje: «Gracias, Alfonso. Ya te habrán dicho que estoy con el cuerpo chungo y la cabeza como un bombo. Te debo una». Cuando Sara llega de trabajar hablan de Alfonso, la verdad es que tú dirás lo que quieras decir, pero la idea ha salido de él, hazme caso, ha salido de él y no de mi hermana, tú no sabes lo cambiado que está. Fran asiente sin mucha convicción, la cabeza embotada dándole vueltas.

A las once llegan los niños, cenados, habladores, radiantes, encantados con los regalos que les ha hecho el tito Alfonso: dice el tito que te mejores, y que quiere que le mandemos una foto contigo. Contigo y con los tambores.

*Profesor