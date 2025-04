Frigoríficos

Si se les tuviese que estropear alguno de estos electrodomésticos y les diesen a elegir, ¿qué escogerían, la lavadora o el frigorífico? Creo que el noventa y nueve por ciento -como mínimo- de la población escogería la lavadora. Al fin y al cabo, la ropa se puede meter en una bolsa y llevarla a una lavandería autoservicio, si es que no tienes cerca la casa de tu madre. En cambio, el frigorífico plantea muchos más problemas, especialmente el congelador, que suele estar lleno. Todos hemos pasado alguna vez por esa imagen del congelador chorreando, aunque sea porque se haya ido la luz; no hace falta que se rompa. Además del quebranto económico que pueda suponer, transportar ese montón de productos hasta el congelador de algún alma caritativa que nos haga sitio supone un estrés añadido. Y si no tenemos esa opción, lo único que podemos hacer es ponernos a guisar como locos e invitar a comer a toda la familia. Y si ha dado lugar a que todo se descongele, porque estábamos de viaje o se trata de una segunda vivienda, la basura es el destino más previsible.

Llegué a conocer en casa de mi abuela paterna una nevera de hielo; es posible que los que tengan cierta edad las recuerden. Nada que ver con la electricidad. Eran como armarios pequeños, generalmente de madera, que estaban revestidos interiormente de materiales aislantes, para enlentecer el derretimiento del bloque grande de hielo que se colocaba en un depósito que había en la parte superior. Las neveras incluían un desagüe en la parte inferior para evacuar de manera controlada el agua producida por el deshielo, que a veces se reciclaba para beberla fría a través de un grifito, que era objeto de nuestros juegos infantiles, aunque mi abuela nos tenía totalmente prohibido -a sus nietos y nietas- que bebiéramos de allí, no fuera a ser que con el agua tan fría nos pusiéramos malos, y también porque sorprendieron más de una vez a una perra llamada Tuli chupando el grifo. Los bloques de hielo eran reemplazados regularmente; la frecuencia dependía de la temperatura ambiente. En verano, por lo menos, dos veces al día. Los entregaba a domicilio una empresa a la que se referían como fábrica de hielo.

Los frigoríficos actuales, de los que me ahorro una descripción por todos conocida, son fruto del desarrollo de la electricidad y la tecnología y les cabe casi todo el mérito de que podamos llevar una alimentación correcta y variada. Funcionan como auténticas despensas y tanto su contenido como la distribución del mismo dice de nosotros más que cualquier otro electrodoméstico o mueble de la casa. Habrá que vigilarlos de cerca.

*Académica