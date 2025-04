Laura Hojman lo ha vuelto a hacer: ha transformado a una figura totalmente desconocida, el autor Agustín Gómez Arcos, y lo ha convertido en todo un icono, un escritor de culto, como ya en el pasado hizo con María Lejárraga. Con este nuevo documental, Un hombre libre, que se estrenó en cartelera el pasado viernes, Hojman, directora y guionista del mismo, ha apostado por recuperar la figura de este emigrante que huyó a Francia porque no podía continuar respirando y ver su trabajo echado por tierra una y otra vez más por la censura durante el franquismo.

La editorial independiente Cabaret Voltaire está recuperando poco a poco sus textos, como El cordero carnívoro, María República o Ana no, escritos en francés durante su exilio y que le han logrado gran reconocimiento en su país adoptivo mientras que aquí continúa siendo un desconocido... Hasta que la mirada de Laura le ha devuelto el poder que le pertenece: el de la disidencia de la memoria, que no se puede despojar de la herencia de lo vivido que arrastra tras de sí por mucho que haya dejado lejos aquella España de entonces que le negaba y le condenaba a una existencia gris.

Poético y lírico, tanto en la fotografía como en el guión. Hojman ha sabido dar cuenta de su historia sin caer en el mero relato biográfico, sino que ha buceado en su sensibilidad y en las obras para hacer que estas sean las que guíen la narración. Tanto es así que uno no puede evitar desear hacerse con todos los libros del autor al salir de la sala de proyecciones y bendito deseo, porque parece que gracias también a la labor de perseverancia (y casi militancia) de Cabaret Voltaire ahora este puede satisfacerse, aunque aún quedan varias obras inéditas en español pendientes de recuperar.

Hojman repite ese cometido de hacer «justicia poética» y reivindicar el lugar que le corresponde en nuestra historia de la literatura del siglo s.XX como ya hizo con Lejárraga. Un hombre libre, la inscripción grabada en su lápida del cementerio de Montmartre, da título muy acertadamente a este documental que no retrata sino a un hombre que lucha por hacer suya su existencia y no de ningún régimen político dictatorial, que planta cara y consigue «renacer» en otra lengua para dar lo mejor de sí: todas las historias transgresoras que tenía que escribir, siempre con el marco de España de fondo, que, al fin y al cabo, se escribe para no olvidar y como denuncia de un legado que nos ha sido arrebatado. Por fin Hojman desentierra a Gómez Arcos para colocar a este hombre que simplemente quería ser él mismo en nuestra memoria, pues sólo a través de ella podemos pensarnos como sociedad.

*Escritora