Una calle que canta

Me encantaría pasear por una calle que llevara tu nombre. Sé que a ti te encantaría. Sé que a nosotros nos encantaría. Y sé que la ciudad se alegraría. Una calle como tú, luminosa, alegre, soleada y llena de vida y de música. Una calle como tú, que sirva de unión entre las personas, las gentes de diferentes generaciones. Carmen, te la mereces. La tendrás seguro. A veces las cosas de palacio van despacio. Carmen Blanco, hace algo más de tres años que ya se fue. Me sigue pareciendo un sueño. No lo puedo creer. Yo pensé que siempre estaría ahí, como Las Tendillas, el Gran Teatro o Las Ermitas.

Creo que no hace falta glosar a Carmen, Carmen Blanco, nuestra Dama del canto, un auténtico baluarte musical de la ciudad. Nunca se dio importancia, prefirió regalar su arte a los demás. Unió a compositores diferentes, fue docente de muchísimas generaciones de músicos en el Conservatorio Superior, cantó hasta el final de sus días. Doy fe. A favor de muchísimas causas benéficas, a las que prestaba su voz, cantó en casi todos los coros de la ciudad, siempre con su sonrisa elegante.

Quizás la música clásica no sea lo más valorado en nuestra ciudad; a veces solo hay que fijarse un poco en cómo nuestra orquesta intenta rogar por algunas necesidades para poder hacer su actividad de una manera digna. En fin, a quien corresponda –Alcaldía, Ayuntamiento, la verdad es que no lo sé–, espero que un día nos regalen a todo este sector algo que es «de ley»: La Calle Soprano Carmen Blanco.

*Tenor