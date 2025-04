Relevo por sorpresa

El nombramiento del nuevo obispo de la diócesis, el leonés Jesús Fernández González, ha sido toda una sorpresa en Córdoba, donde los movimientos en torno a la silla de Osio despiertan una enorme atención tanto entre católicos como agnósticos. No es que haya sorprendido el relevo en sí, habida cuenta de que el prelado saliente, Demetrio Fernández, había cumplido en febrero los 75 años que le abocan a la retirada; lo que ha extrañado es la prisa que se ha dado la Santa Sede para anunciarlo, pues se supone que en palacio las cosas van despacio, y más con un Papa tan enfermo que, digo yo, puesto a mover fichas empleará sus escasas fuerzas en otros menesteres vaticanos.

El caso es que, tras quince años de intenso ejercicio pastoral –muchas veces polémico por no callarse ni una, sí, pero muy entregado-, Demetrio Fernández presentó el 13 de febrero su renuncia, aunque sin ocultar que no le importaría prolongar la que para él ha sido «una etapa gozosa y fatigosa» lo que hiciera falta hasta la designación de su sucesor. Pero en Roma se lo han tomado al pie de la letra, y el pasado 27 de marzo, mes y medio después del trámite marcado por el Código de Derecho Canónico, cuando nadie lo esperaba surgía el campanazo: Jesús Fernández, de 69 años, obispo de Astorga desde 2020 y responsable de Cáritas Española -una entrega social que antes de conocerlo ya le ha generado simpatías-, tomará posesión el 24 de mayo en la Catedral. Su antecesor ha mostrado el deseo de permanecer en Córdoba, una vez convertido en obispo emérito, echando una mano si se la requiere y procurando no estorbar, «cosa nada fácil» según ha admitido.

De todas formas, nunca se sabe qué es lo mejor, si un tránsito rápido o demorado. Tanto para la persona que vive la interinidad -al fin, un obispo es un hombre, por mucho roce que tenga con lo divino- como para la Iglesia y para la sociedad, que en el caso de la cordobesa suele ponerse nerviosa ante tanta expectación. Se demostró sobradamente en el anterior cambio. Entonces Juan José Asenjo, durante un lustro pastor de prudente firmeza que supo apaciguar el rebaño sin levantar demasiadas ampollas -y eso que tuvo que lidiar con la pérdida de CajaSur-, tomó un 17 de enero de 2009 posesión como arzobispo coadjutor de Sevilla sin conocerse su sucesor. Y hubo de simultanear esa tarea con la de administrador apostólico aquí hasta la llegada el 20 de marzo de 2010 de un nuevo mitrado. Aquello supuso para él -que encima entró con mal pie en la archidiócesis hispalense por culpa de un absurdo malentendido con algunos capillitas- un desgaste de salud que acabó pasándole factura. Y en los demás provocó un interminable y ridículo juego de quinielas sobre el esperado repuesto. En el caso de la prensa -bien lo sé porque me tocó de pleno-, se tradujo en una competencia feroz en las cábalas, a ver quién acertaba antes o quién metía menos la pata. Nada que ver con el sosiego y la discreción de ahora.

La historia juzgará el largo y vehemente -porque él mismo lo es, sobre todo en cuestión de pronunciamientos- episcopado de Demetrio Fernández. Matices teologales aparte, se recordará que fue un prelado viajero que, sin chófer ni secretario, recorrió varias veces la diócesis al completo; que se llevó muy bien con las cofradías y bajo su supervisión se cambió la carrera oficial. También que tuvo que afrontar la gran disputa sobre la titularidad de la Mezquita-Catedral («un montaje de los medios», afirma), y que, claro y contundente en sus ideas, nunca le importó expresarlas ni temió la respuesta. A su sucesor le dice lo que se dijo a sí mismo cuando lo nombraron, que le ha tocado el gordo de la lotería. A ver qué opina Jesús Fernández cuando nos conozca.