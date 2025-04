Verbo roto

En los estertores de una época enmohecida por la corrupción de su lenguaje y el envilecimiento de sus principios, resulta cada vez más difícil distinguir el hedor de los cadáveres ideológicos del humo embriagador que exhalan los nuevos adoradores del becerro de oro. Porque lo que se dirime en estos tiempos no es una mera batalla de siglas ni una escaramuza entre facciones enfrentadas por cuotas de poder: lo que agoniza -casi sin que lo advirtamos, o peor aún, sin que nos importe- es la posibilidad misma de una vida pública dotada de nobleza moral, de sustancia espiritual, de sentido trascendente.

La política, que en otras eras -más severas, más viriles, más orientadas al bien común que a la autosatisfacción narcisista- podía ser concebida como una forma excelsa de servicio y sacrificio, se ha degradado hasta convertirse en una mascarada bufa, un circo mediático donde los contendientes no se enfrentan ya por ideas, sino por pulsiones de ego; no por convicciones hondamente meditadas, sino por la ansiedad de ser ‘trending topic’ en el aquelarre digital. Si Goya, en su desgarradora serie de estampas, pintó los caprichos de la razón dormida, hoy habría de ilustrar los horrores de una razón convertida en payaso, de un pensamiento prostituido al vaivén de las audiencias. La izquierda ha devenido una sombra paródica de sí misma, entregada al sentimentalismo estéril, al moralismo impostado y a la exhibición performativa de causas sin arraigo en la experiencia humana real. Y la derecha, que en otros tiempos albergó una idea -aunque fuese difusa- de orden, jerarquía y responsabilidad, se ha reducido a una caricatura de sí misma: tecnocrática, acomplejada, sin alma. Ambas orillas -si es que aún cabe hablar de orillas y no de una misma ciénaga- comparten un mismo pecado capital: la renuncia a lo trágico, la huida del límite, la negación de esa sombra sobre la que edificaron su grandeza los antiguos, desde Catón hasta Marco Aurelio, sabedores de que gobernar es también saberse finito y sometido al juicio de la historia. Vivimos una época sin alma política porque hemos aceptado -cómodamente anestesiados por el entretenimiento- la mutilación de toda trascendencia. La verdad ha sido sustituida por el relato, la justicia por la consigna, el bien común por la estadística, y la virtud por la autoafirmación del yo. Incluso la disidencia ha sido deglutida por la maquinaria del espectáculo, transformada en mercancía estética para consumo rápido, en rebeldía domesticada que ni conmueve ni incomoda. Decía Beckett que «todo lo que se ve es tiniebla», pero acaso lo más tenebroso no sea la oscuridad que nos rodea, sino la ceguedad voluntaria de quienes prefieren habitar en ella antes que mirar de frente la podredumbre. Y sin embargo, incluso en este paisaje desolado, hay quienes resisten: escritores que aún creen en el peso de las palabras, hombres comunes que practican una virtud silenciosa, almas heridas que no se resignan a la disolución. Ellos, como los últimos faros en una costa arrasada por la tormenta, nos recuerdan que todavía es posible una regeneración. No una restauración ilusoria, sino una reconstrucción que empiece por lo más difícil: el alma.

Porque sin alma no hay política, ni cultura, ni patria. Solo mercado. Solo griterío. Solo ruina.

