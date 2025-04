Es verdad que solemos decir que en este mundo pocos van de cara o que esta vida es mentira y cosas así... pero la realidad es que, gracias a Dios, todos nos encontramos en este camino existencial con personas que rompen esos moldes y que no solo nos hicieron creer más en nosotros mismos, sino en todo los que nos rodea. Una de esta buena gente que puebla Córdoba y el mundo es Rafael Rodríguez Aparicio, actual director del canal 7 Córdoba. Yo supongo que cuando alguien apuesta por otra persona de entrada, sin pedir nada a cambio, si tienes sangre en las venas tienes que intentar no fallarle. Y no solo por ti mismo y tu ilusión e interés, sino por no decepcionar a quien tanto apuesta sin ver las cartas. Rafael es de este tipo de líderes: agradable en el trato, cariñoso como si fuera familia y exigente en el esfuerzo. Por eso, por donde ha ido ha florecido toda empresa que ha contado con él. Como decimos los flamencos, Rafael, cuando va andando, lirios y rosas va derramando. Hoy quiero dedicarle estas letrillas desde el inmenso cariño que le profesamos en casa. Siempre me acordaré cuando me dijo: vamos a comer juntos, tú pagas y yo elijo el sitio. ¡Coño! pensé, que fácil se lo pone este tío. Pues con toda dulzura y cultura me dijo que quería comer en casa si podía ser, con mis niños y mi esposa y mis padres y aquel potaje de garbanzos que le hizo mi madre le fascinó, pero más nos fascinó a nosotros su conversación y cómo es él: discreto, gracioso y guapo. Ahora me he enterado que, pleno de salud y facultades, se jubila porque es que ya está bien de currar tantísimo, tantos años. Vamos que se lo ha ganado. Estoy seguro que personas como tú harán de la jubilación el comienzo de una nueva juventud, pero con el escudo heroico de la experiencia, de tu inmensa y fructífera experiencia. ¡A contemplar más amaneceres se ha dicho querido Rafael! Solo decirte que comprendo perfectamente a los envidiosos. Los pobres míos tienen motivos. Siempre a tu disposición, tu amigo Marcos Santiago Cortés y todos los suyos (que no son pocos).

*Abogado

