Mira que somos dados a los anglicismos. Cualquier camiseta que se precie, por muy modesta que sea, quedará mejor intercalando una frase de la lengua de Shakespeare. Es más, desterramos la estampación en castellano por cierto pudor cateto; igual que nos pirramos por las canciones en inglés, secuelas de unas generaciones que apenas chapurreábamos ese idioma y nos tragábamos unas letras que en el fondo eran un truño.

Y sin embargo, hay palabras que no prosperan; que están pero no están, como la ropa supuestamente de marca que exhibe un bazar chino. ‘Kit’ es una de ellas. Y eso que lo tiene fácil. Rotunda, sencilla, cuasi universal, con la ventaja de que no arrastra el sonrojo de la traducción, pues sin miedo puedes pronunciar lo que lees, sin la tutela de fricativas u oclusivas y su santificación por la RAE. Pero va a ser que no, y menos si la asociamos con las derivaciones de un fuego de campamento.

Kit de supervivencia. Aquí ha sonado a cierta chanza esta recomendación de la Comisión Europea. Por mucho que hayamos emprendido el largo camino hacia el minimalismo, somos un país barroco. Dormita entre nosotros un gen aprensivo, acervado por el trauma de la guerra civil que nos lleva a acopiar garbanzos, y no esas baratijas de Von der Leyen, cuando suenan las trompetas de las postrimerías. No es que seamos antimachadianos, pero nos cuesta ir ligeros de equipaje, como si el ‘horror vacui’ de un camarín churrigueresco lo trasladásemos al maletero al emprender las vacaciones. O llenamos una bañera por un aviso de dos horas por el corte de una avería.

El kit de supervivencia no agrada a la izquierda allende el PSOE, aunque su contenido tenga mayoritariamente un marchamo ecológico, aparte del PET de las botellas de agua y las pilas del transistor. Será porque el ataque preventivo de la URSS se lo endosamos al pegadizo estribillo de Polanski y el ‘Ardor’; y porque, para mayor gozo de Putin y su sosias americano, la capciosa confusión de la velocidad y el tocino que hace el pacifismo ‘pijiprogre’ no dista mucho de aquella paz en el mundo que deseaban las misses de aquellos devaluados concursos.

Este ‘revival’ -otro anglicismo- del «No a la guerra» poco tiene que ver con el triángulo de las Azores, más cuando los norteamericanos le hacen pedorretas a nuestra defensa. Cree este sector que para bombas nucleares ya tuvimos bastante con los calzones de Fraga y su baño en Palomares, desentendiéndose como el avestruz del tiempo en el que nos alcanzaría un misil hipersónico, casi menos que lo que se tarde en escribir este artículo. Me alegro por la reactivación que ha supuesto esta alarma para los transistores, porque la palabra siempre será sinónimo de supervivencia.

*Licenciado en Derecho. Graduado en Ciencias Ambientales. Escritor