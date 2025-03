¡Viva la libertad!: ¿Está legitimada socialmente la UE?

Siempre he sido europeísta. He tenido a la Unión Europea (UE) como una institución que nos había ayudado a mantener cierto nivel de paz, democracia y bienestar económico. Incluso pensaba que había protegido a España de los desmanes económicos a los que nos suelen llevar nuestros políticos, resguardándonos de inflaciones, devaluaciones, déficits públicos, etc. De hecho, el euro me pareció una buena idea. Pues he cambiado de opinión, aunque no por intereses particulares sino porque veo que está en peligro nuestro bienestar por las decisiones políticas de Bruselas. Parece que la UE ya no es prosperidad, pero ¿por qué? Pues creo que por diversos motivos.

Hay diversas teorías que dicen que cuando el Estado alcanza un determinado nivel, su única opción es seguir imponiendo regulaciones para justificar su propia existencia. Desde que la señora Von der Leyen es presidenta de la Comisión, las normas provenientes de la UE han aumentado aproximadamente un 15%. Es más, entre 1994 y 2024, se incrementaron un 729%, como calcula el think tank danés CEPO. Pero lo más interesante es cuánto nos cuestan en materia de crecimiento. Este mismo think tank estima que si se recortarán un 20% estas regulaciones, Dinamarca podría aumentar su producción en un 3%, mientras que no sacar ninguna nueva durante diez años podría aumentarlo en un 14%. Esto es muy escandaloso, y nos descubre que quien merma el crecimiento económico de la UE, es la propia UE.

El Pacto Verde Europeo, con las legislaciones medioambientales y climáticas asociadas, ha encarecido la energía, haciendo a todos nuestros sectores económicos menos competitivos. El sector automovilístico está en horas muy bajas, por la obligación de desarrollar, de prisa y corriendo, coches eléctricos para eliminar los motores de combustión interna. Un sector con unos 14 millones de trabajadores, y que en el año 2022 vendió un 26% menos que en 2019, marcando el nivel más bajo de ventas desde hace décadas. Esto se ha traducido en que grupos como Volkswagen empiecen a cerrar plantas y despedir, de hecho, Audi ha anunciado 7.500 despidos en Alemania por falta de ventas. Las empresas digitales y de tecnología, especialmente startups, han cerrado o perdido competitividad, ya que además se les ha aplicado la normativa sobre protección de datos personales, competencia y mercados digitales. De hecho, se señala que Europa no ha producido ninguna empresa o desarrollo equivalente a las grandes compañías estadounidenses o chinas. Luego está la regulación financiera, que ha limitado el crecimiento del crédito y rentabilidad. Igualmente, la regulación sobre el sector agrario va a llegar a reducir la producción agroalimentaria hasta en un 15% en ciertos sectores, como señala COPA-COGECA; sin contar con la dificultad de competir con las importaciones brasileñas, argentinas o marroquíes que no cumplen ninguna regulación ambiental y que tienen tratamiento preferente.

Pero lo más preocupante no es esto, sino la deriva antidemocrática de la UE. Se han atrevido a anular unas elecciones en un país soberano, Rumanía, porque no le gustaban los resultados. Además, se ha aprobado una resolución otorgando poderes casi absolutos a la señora Von der Leyen para crear un ejército europeo. Esta señora ya tuvo que comparecer por la forma de asignar contratos públicos cuando era ministra de defensa en Alemania, y han salido noticias preocupantes sobre su gestión en la compra de vacunas para el covid. El dinero para ese ejercito sale de nosotros: se emitirá, es decir más inflación a medio plazo; se aumentarán impuestos, más asfixia fiscal para ciudadanos y empresas, es decir menos crecimiento económico; o directamente, nos lo robaran, ya que, según sus propias palabras, nos van a quitar a los europeos nuestros ahorros. Pero ¿cómo puede decir tal barbaridad y que nos quedemos tan panchos?, ¿quiénes se han creído que son? Son burócratas a los que los ciudadanos les conferimos cierta capacidad temporal para tomar algunas decisiones. Desde luego por mi parte, entre esas decisiones no está la de arruinarnos, la de quedarse con nuestros ahorros o la de crear ningún ejército europeo. ¿Tan mala idea es reforzar los ejércitos nacionales y tener un papel más preponderante en la OTAN? Además, seamos realistas, no confío en que los políticos actuales no utilicen, en un futuro, dicho ejercito europeo para amendrentar a los propios ciudadanos, coartando la libertad y soberanía de los países cuando no les gusten sus decisiones o no cuadren con su ideario político-ideológico o no se alineen con sus intereses personales. Y todo ello lo aprueban antes de que se modifique la composición del Parlamento europeo, recogiendo los resultados de las elecciones alemanas. Y lo que me parece el euro digital, lo hablaré en el próximo artículo.

El descontento social con esta institución es mucho entre los ciudadanos, tal y como se está viendo en varios países, ¿no deberíamos votar a ver qué queremos? En mi caso está claro: ¡Viva la libertad!

*Profesora de Economía en la Universidad de Córdoba