Escribo esta columna con tres días de anticipación a su salida en la prensa. En los tiempos que vivimos tres días son una eternidad; así que cuando ustedes lean esto, seguramente lo del kit de supervivencia habrá pasado de moda, pero la actualidad es la que es y no podemos sustraernos a ella, y ahora mismo no hay otro tema de conversación. Lo que me extraña, en primer lugar, es la facilidad que tenemos para tomarnos a risa algo tan terrorífico como la guerra, porque ya me han llegado varios mensajes en los que el kit de supervivencia consiste en una línea de grifos de cerveza o una parrilla, a modo de maletín, conteniendo salchichas, chorizos -criollos y de los otros-, morcillas, pancetas, hamburguesas, chuletas, solomillos y alguna otra carne que no soy capaz de identificar. Creatividad no nos falta.

Veo en televisión la noticia de que en España hay cuatro búnkeres -refugios, generalmente subterráneos para protegerse de los bombardeos- con capacidad para doscientas personas, y plantean dos interrogantes. ¿Dónde están esos búnkeres y quiénes tienen derecho a entrar en ellos? Siento decirles que si ustedes no saben dónde están, probablemente tampoco tienen derecho a entrar. Prefiero no pensar en cuáles han sido, son o serán los criterios de selección para meterse en los búnkeres -equipados con toda clase de comodidades y provisiones para años-, pero estoy segura de que no los cumplo. Lo mío, sin duda, es el kit de supervivencia que tan graciosamente nos indican desde Bruselas: gafas, documentación, linterna, cerillas, mechero, agua, navaja suiza, medicinas, algo de comer, dinero, el móvil, su cargador y una batería portátil, una baraja de cartas y una radio. Paralelamente, los que nos gobiernan mandan mensajes de tranquilidad. Que no, que no se refieren a casos de guerra, sino a catástrofes climáticas, pandemias, etc. ¡Como para creerlos!

¿Recuerdan lo que pasó en 2020? Se agotaron las mascarillas, el gel hidroalcohólico, los guantes y el papel higiénico, este último, imprescindible para remediar los efectos del miedo que teníamos. Aparecieron los conseguidores, los que tenían contactos, los que conocían al amigo del amigo del amigo y se enriquecieron a base de chanchullos. No hablamos de unos pocos euros, hablamos de muchos millones. Justo lo que va a pasar ahora cuando se agoten las pilas, las navajas suizas, las linternas y las botellas de agua. Y todo esto para sobrevivir tres días. Y después ¿qué? Si un misil lanzado desde Rusia tarda diez minutos en llegar a Madrid... ¿Están de broma? O es que de verdad quieren aterrorizarnos para manipularnos a su antojo.

*Académica