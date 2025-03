Una guerra de incertidumbres

La guerra comercial que ha desatado Donald Trump no solo tiene detractores en el resto de mundo . También los tiene en su propio país y no solo desde instancias institucionales o académicas, sino en las empresariales. Por supuesto que no es ningún secreto. Basta ojear a diario el Wall Street Journal, cabecera de obligado seguimiento, para comprobar que la incertidumbre que ha sembrado en los mercados internacionales tiene allí un grado similar de intensidad.

Sobre sus objetivos últimos, hay una larga serie de especulaciones e interpretaciones de las que solo el tiempo tiene respuesta. De momento, nada de lo que suponía y presumía está dando el menor resultado y lo único que ha conseguido es provocar una enorme desconfianza entre sus empresarios y buena parte de los consumidores. De hecho, las expectativas de la industria manufacturera se han hundido a niveles que no se veían desde 1968 y el «conference board», el índice de confianza del consumidor, lleva cuatro meses cayendo de manera llamativa.

El próximo miércoles volverá a encender la mecha arancelaria y veremos dónde y cómo tirotea. Lo que sí que es seguro es que se sabe cómo comienzan las guerras, pero no cómo acaban. Así que la gran pregunta es qué hará si la inflación se dispara y la recesión se instala de súbito en el país.