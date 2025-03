Autosuficientes por tres días

Va todo bien, no se preocupen, pero por si están excesivamente relajados, la Comisión Europea ha recomendado a los hogares europeos que almacenen suministros de emergencia para estar preparados ante posibles crisis climáticas o conflictos armados. Nosotros a lo nuestro, si hay presupuestos en algún sitio o a quien le pueden achacar la responsabilidad de que no haya, pero mientras tanto hagan acopio de agua, compren sus medicamentos, alimentos básicos, latas y legumbres en estos tiempos de paz, y baterías para ser autosuficientes durante al menos 72 horas.

A mí me pueden ir explicando ya dónde se compran las baterías y esperar que no vayamos todos a acaparar como con el papel higiénico en la pandemia. Esto al ser más caro, dividirá a aquellos que puedan no solo comprar sino hacer negocio, que de comisionistas con el dolor ajeno y la incertidumbre nos queda todavía un buen número de nuestro pasado reciente.

La Estrategia de Preparación de la Unión que se presentó ayer en Bruselas ante un contexto de creciente inestabilidad geopolítica y un aumento en la frecuencia de desastres naturales debido al cambio climático pretende ser un plan para tiempos de crisis, no sabemos muy bien cuál porque esto puede ser realmente una bonoloto . La combinación de la inseguridad internacional, con ese equipo norteamericano al que se le cuelan periodistas en chats de máxima seguridad, de imperialismo ruso, de aniquilación del gobierno Netanyahu, y de pérdida de los referentes geoestratégicos antes conocidos, más los desastres naturales y su gestión, de los que aquí podríamos exportar expertos en malmeter y mirar hacia otro lado, hace que con los botes de lentejas podamos llegar no muy lejos.

Pero estoy dispuesta a hacer mi parte, desde el sosiego y la serenidad que te da saber que con tres días está el primer susto pasado, y ya luego el comité de crisis en que también está trabajando la Comisión nos dirá como tenemos que ir haciendo. Por eso son imprescindibles las baterías, que no sé si para la wifi servirá porque los datos se habrán venido abajo, en Kiev debieron ser utilísimas. En Francia ya han preparado un folleto de treinta páginas para actuar ante una amenaza inminente, que no es por hacer de menos a Macron, pero un vídeo de YouTube cortito sería mejor idea o un reel porque si dependemos de leer el folleto, muchos no salen con vida de esto.

Las cosas se están poniendo serias, y quizás si no es mucha molestia estaría bien alcanzar aquí un pacto de Estado entre las fuerzas políticas y mientras nosotros vamos recogiendo agua, porque el pueblo no salvará al pueblo, confío que la política sí.

*Politóloga