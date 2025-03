Adolescencia

Se ha convertido casi en un fenómeno. Sin hacer campaña de promoción de ella, no solo es la serie del momento sino que todos hablan de ella. El boca a oído se ha encargado de ensalzarla y de hacer que sus reproducciones no paren de aumentar y es que este drama criminalístico británico ha causado sensación por el combo de temas que aborda.

Se trata de una miniserie de apenas 4 horas (4 capítulos) que son abordados formalmente (y de una manera brillante) como un único plano secuencia, lo que consigue magnificar la impecable y portentosa actuación de los actores y hacer que las emociones se vivan más a flor de piel. En ella, un joven adolescente de 13 años, Jamie, es acusado de asesinar a una de sus compañeras de clase. A partir de aquí, se abre toda una investigación que no hace de la serie un true crime sino que nos sumerge en el impacto que ello genera en la familia. Aunque la serie no se basa en ningún caso concreto, sus creadores Stephen Graham (que también interpreta al padre de Jamie) y Jack Thorne han apelado al impacto que causaron en ellos varios incidentes acontecidos en Reino Unido.

Con cada episodio consigue profundizar un poco más en todos los temas que afronta: el aumento de la violencia juvenil, la pérdida de valores de la sociedad, el severo impacto de las redes sociales en los adolescentes y la búsqueda continua de la validación a través del «me gusta», el crecimiento de ideologías misóginas que culpan a las mujeres de sus fracasos amorosos (movimiento «incel»), el bullying escolar, la radicacilación a través de internet.... Y la tremenda y pesada pregunta que cargan sobre los hombros los padres de Jamie: hasta dónde llega su responsabilidad en lo sucedido y si podían haber hecho algo más para hacer que este crimen no se produjera.

Es este mix temático, sumando su brillantez formal, es el que ha enganchado a la pantalla a miles de usuarios, ha hecho que sea candidata a convertirse en serie de culto y ha abierto decenas de debates sobre los adolescentes actuales. Nos ha abierto los ojos sobre realidades que existen y que pueden estar pasando desapercibidas mientras nosotros, padres, estamos en la cocina y nuestros hijos en su cuarto.

¿Pero es Adolescencia una serie apta para mayores de 12 años, como establece la plataforma y no para de recomendarles el algoritmo? Probablemente no sea lo más indicado para los adolescentes a pie de calle aunque por todas partes no paren de recomendárselo, por mucho que esté activado el control parental. Esto nos pone de manifiesto una vez más lo vulnerables y desprotegidos que quedan ante los contenidos en medios sociales.

*Escritora