Un gesto generoso llegado desde Lucena

Córdoba no es solo Córdoba, la capital, sino su provincia. Pero esta verdad de Perogrullo a veces se nos olvida, arrastrados como vamos -y en esto los periodistas tenemos mucho que ver- por la actualidad que se genera en la gran ciudad. Aunque quizá eso de gran ciudad sea mucho decir aplicado a la nuestra; una prueba más –mea culpa- de la fuerza centrípeta que ejercen, a veces con su poquito de soberbia, hasta ciudades medianas que, para bien y para mal, no acaban de renunciar a su provincianismo con tal de quedarse con lo mejor de ambos mundos, el capitalino y el rural. Y no valoramos que los pueblos, aparte de bellísimos en su mayoría, tienen una vida intensa -no hay más que ver todo lo que se cuece en la Diputación y el presupuesto que mueve para atenderlos- a la que deberíamos mirar con más atención. A esa vitalidad y a quienes la propician día a día. Porque un municipio, grande o pequeño, es ante todo su gente. Algunas de esas personas -no hablo de figuras históricas, sino de las de ahora- traspasan las fronteras locales y contribuyen a ennoblecer la imagen de eso que antes se llamaba la patria chica, una expresión más sentimental que geopolítica caída en desuso como tantas otras.

Hoy quisiera referirme a uno de esos prohombres –hay también muchas «promujeres», término que por equidad debería incluir el Diccionario de la RAE-, personajes que engrandecen con su buen hacer la ciudad donde nacieron, en este caso Lucena. Juan González Palma, prestigioso jurista y actual decano honorario del Colegio de Abogados lucentino, como también lo fuera su padre, es a sus 80 años toda una institución en el mundo del derecho, al que lleva entregado más de medio siglo. Lo ha ejercido tanto en el bufete que dirige, fundado por su padre en 1930, como entregado a dinamizar la actividad colegial durante 34 años de servicio en sucesivas juntas de gobierno y luego otros 14 presidiéndolas. También como miembro del Consejo General de la Abogacía Española y del Consejo Andaluz del Colegio de Abogados. Como decano, durante su mandato se consiguió una nueva sede, creó la revista Considerando e implantó la formación continua, así como una mayor apertura a la sociedad.

Pero Juan González Palma, de espíritu abierto y elegantes maneras, tiene otras muchas facetas entre las que destacan su pasión por la cultura en general y los libros en particular. Y es este interés el que lo trae aquí, porque en la última sesión pública de la Real Academia, de la que es correspondiente en Lucena, hizo entrega oficial a la entidad, en nombre propio y de sus seis hermanos, de la Biblioteca Manuel González Aguilar. Un legado paterno de 3.000 volúmenes de diversa temática, artísticamente ilustrados y encuadernados, que atesora tanto en su fondo antiguo (algún ejemplar se remonta a 1685) como en el histórico obras notables que los González Palma han querido preservar y poner al alcance de la investigación en el seno de la Academia. Aunque esto último por desgracia es un decir mientras aquella siga de prestado. La donación –a la que se sumará la de los Valverde Candil, pendiente de valoración- se aloja en el Campus de Rabanales, donde ya puede consultarse a través del Catálogo Mezquita. Allí permanecerá, custodiada como la mayor parte del patrimonio académico, hasta que la bicentenaria institución recupere una sede propia. Mientras, frustrados sus deseos de ver iniciadas las obras de la de Ambrosio de Morales, en completa ruina, sigue confiando en la generosidad ajena, en espera de que las instituciones -y no solo la Universidad, que le ofrece techo provisional- tomen conciencia del problema. Un asunto que debería preocupar a toda la ciudad, puesto que la Academia es de todos.

*Periodista