Julia la del Roldán

Hace unos días fui a una de las pastelerías Roldán y le pedí el desayuno a la camarera que vino más rápida. Cuando volvió, levanté la cabeza y vi que era la dueña, Julia, la mujer de Pedro Roldán, que estaba currando tanto como sus contratadas y con la buena sombra que les caracteriza a todas. Luego, ya me contó que la primera pastelería la pusieron hace cuarenta años y que se han entrampado un montón de veces porque nunca quisieron tirar la toalla desde salieron de Almodóvar. Escribo esto porque me dio sentimientos ver cómo esa mujer, con la lengua fuera, atendía a la gente mientras últimamente, en los debates políticos, no estamos siendo justos con esos empresarios/currantes que se exponen a perder su patrimonio con la competencia desleal y las crisis económicas, pero siguen al pie del cañón. Porque así es la mediana y pequeña empresa, siempre currando hasta que pasados los años se da cuenta que ya está para el arrastre mientras ha dedicado toda una vida a sacar adelante un proyecto para vivir mejor, pero que ese día no llegó nunca a cambio de dar caminos de futuro laboral a la familia y, por ende, a sus trabajadores. Y para colmo, muchas veces, todo eso conseguido desde el desagradecimiento o la traición. Y encima tienen que escuchar desde los púlpitos políticos que ellos son los «que más tienen» y no los que más han luchado, que las ayudas fiscales solo deben recaer en los contratados porque ellos viven muy bien cuando la realidad es que los impuestos a estas empresas sufragan la vida, no solo de personas con dificultades, que eso está bien, sino de auténticas personas que no trabajan. Queridos lectores, es una pena que en este país la palabra competencia solo ya aluda a ver qué partido da más ayudas al parado para que ese partido salga elegido y no al esfuerzo gubernamental por crear las condiciones educativas en la creación de empresas (porque el pueblo, en democracia, debería aspirar a ser empresario y no trabajador o destinatario de ayudas sociales). En definitiva, se debería hablar del empresario con más respeto porque lo cierto es que ni todo el mundo vale ni todo el mundo es tan responsable y valiente. Y no lo duden, el empresario al que le va excesivamente bien no es o ha sido un chorizo, pero si lo es, le pido al gobierno que los coja. Pero a auténticos héroes sociales como las pastelerías Roldán se les ayude. Porque el dinero para sufragar el estado social del que tanto presume la extrema izquierda, no sale de la extrema izquierda, sino que sale de Julia y de personas como Julia.