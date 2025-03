No digas nada

Patrick Radden Keefe escribió, con este título, un libro del que ha salido una serie. Yo lo leí el pasado verano y me impactó por la crudeza de lo que cuenta, por la brutal violencia que encontramos en sus páginas. Habla del período 1969-1998 en Irlanda del Norte, dentro de una familia vinculada al IRA. Es inevitable conmocionarse al leer esas páginas que nos recuerdan épocas vividas muy cerca. Nos produce horror el conocimiento del nivel de violencia interna y externa reflejado en el libro. Y, al mismo tiempo, es inevitable un sentimiento de alivio y de pensar que quizás no son estos de ahora los peores tiempos para vivir. No son los peores años pero sí es preocupante la deriva. Ante los actos de terror esgrimíamos la necesidad del estado de derecho, de las normas comunes. Por eso observamos, con inquietud, el camino hacia la destrucción de ese estado de derecho y de normas que costó mucho consensuar en otros momentos. No solo se están vulnerando acuerdos como la Convención de Ginebra. Se presume de romper con las reglas.

En 2018 nos escandalizó que secuestraran y descuartizaran al periodista Jamal Khashoggi y, durante un tiempo, breve, hubo una cierta repulsa hacia M. Bin Salman (cómplice). Ya no hay problema en darle la mano, abrazos si es necesario. Cuando Reino Unido propuso enviar a Ruanda a emigrantes nos indignamos. La Unión Europea acaba de aprobar una propuesta similar. La impunidad de la que hace ostentación el Estado de Israel ya ni sorprende.

Muchas películas han reflejado los peligrosos «atajos» de los estados para esquivar las normas. Si volvemos a Irlanda recordaremos títulos como ‘En el nombre del Padre’, ‘Agenda oculta’. Y cómo olvidar ‘Missing’ y el golpe de Estado en Chile. Lo que estas películas denunciaron se hacía de manera vergonzante. Hoy se presume de ello. Esperemos un giro de guión.

*Activista de Amnistía Internacoinal