La Cuaresma que celebramos los creyentes cristianos abarca muchas «modalidades», todas con el mismo denominador común: el encuentro con Dios y la mejora de nuestras vidas, la llamada «conversión» que, en palabras del papa Francisco, consiste en «abrirnos a la gracia de Dios para poder celebrar con gran alegría el triunfo pascual de Cristo, el Señor, sobre el pecado y la muerte», según nos dice en su Mensaje cuaresmal. Una de esas «modalidades» podríamos denominarla «Cuaresma, a domicilio», la que han organizado un grupo de matrimonios, reuniéndose en el domicilio de uno de ellos, juntamente con un sacerdote, para «poner a punto el reloj del corazón», junto a los latidos del Corazón de Jesús, aportando y recibiendo todos algunas reflexiones sobre lo que significa «caminar juntos en la esperanza» y «descubrir las llamadas de conversión que la misericordia de Dios nos dirige a todos, de manera personal y comunitaria». Este grupo de matrimonios decidió «confeccionar un «comunicado», en el que sintetizaban los puntos más salientes de su encuentro. Uno de ellos se centraba en «cómo evangelizar en esta hora» como laicos comprometidos con su fe, siguiendo la línea trazada por el Papa: «Evangelizar es vivir la fe, es hablar con mansedumbre, con amor, sin querer convencer a nadie sino gratuitamente». Cuando un joven universitario preguntó a Francisco en Cracovia, «qué tenía que decirle a un amigo ateo, compañero suyo en las clases», el Papa le respondió: «La última cosa que tienes que hacer es decirle algo. Empieza a hacer y él verá lo que haces y te preguntará. Y cuando te pregunte, tú dile». Los matrimonios, en su «comunicado», publicaban los «10 apostolados» más sencillos que todo el mundo puede realizar, especialmente los cristianos: «El apostolado de la oración, de las palabras cercanas, de los gestos hermosos; el apostolado de la sonrisa, de la que Teresa de Calcuta decía que era «el primer paso para la paz»; el apostolado de la escucha, del regalo, de la limosna; el apostolado del acompañamiento, del ejemplo, del buen consejo, de la plena disponibilidad para servir». Guy Sorman, un gran analista político, en su sección «Diario de un optimista», en Abc, ha escrito que «la humanidad necesita creer. No es casualidad que el neopaganismo prospere sobre todo allí donde las religiones tradicionales están en retroceso. Este nuevo paganismo está sin duda arraigado en la psicología más profunda de la humanidad. Adoran la Tierra como hacían los griegos antiguos, con el nombre de «Gaia», la Tierra divinizada». Junto a las corrientes ideológicas, defendidas sobre tramas de constantes engaños, la realidad dramática de un mundo enzarzado en solucionar las «encrucijadas» con más muertes y más dramas. Los cristianos vemos con tristeza el ateísmo convertido en forma de vida. Hay mucha gente que vive como si Dios no existiera, actitud que trae consecuencias destructivas de primer orden. Toca el fondo de la moral, corrompiéndola. Y eso está encerrando al ser humano en sí mismo, donde la verdadera libertad se va a ir apagando.

En el pasaje evangélico que hoy, tercer domingo de cuaresma, se proclama en las Eucaristías, Jesús nos lanza este reto: «Es urgente cambiar antes de que sea tarde». Jesús sabe bien que Dios no puede cambiar el mundo sin que nosotros cambiemos. Por eso, se esfuerza en despertar en la gente la conversión. Y lo hace con una pequeña parábola de una higuera plantada en medio de una viña, que no da fruto. Lo más razonable es cortarla. Pero el encargado de la viña reacciona de manera inesperada. ¿Por qué no dejarla todavía? Él mismo le dedicará más tiempo y más cuidados, para ver si da fruto. El dueño de la viña y su encargado desaparecen de escena. Es la higuera la que decidirá su suerte final. Mientras tanto recibirá más cuidados que nunca de ese viñador que nos hace pensar en Jesús. Quizá, acorde con esta hora, el grito poético de José Hierro: «Míranos, desterrados, sobre el suelo desnudo. / ¡Señor, Señor, por qué nos has dejado solos!».

*Sacerdote y periodista