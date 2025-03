Tengo un amigo que dice que cuando no sé de qué escribir, escribo de Tolkien. Es una mentira enorme en la que lleva toda la razón. Pero hoy no escribo de la obra del Profesor. Vengo a dar un chivatazo. Miren, acérquense a este oscuro callejón, los cuellos levantados, hablemos entre gabardinas. El 25 de marzo es el día internacional de leer a Tolkien, una actividad que la Sociedad Tolkien lanzó en 2003. Se eligió ese día y no otro porque un 25 de marzo, en El Señor de los Anillos, se destruyó el anillo único. La única fecha más importante sería la de la muerte de Fëanor, que no se celebra porque hasta en la Sociedad Tolkien hay injusticias.

Este día lo celebra cada uno como buenamente puede, pero este año entre los miembros de Córdoba y Maribel de Reino de Agartha, librera intrépida, han montado un follón memorable para el martes por la tarde, amparado por el Smial Montaraz de la Sociedad Tolkien. Tiene Tolkien sus propios méritos literarios (y lacras), pero pocos autores catalizan tanto hablar sobre cosas importantes. No se lee a Tolkien por la posible erudición sobre un mundo ficticio, sino porque entre sus lectores, con la excusa de Tolkien, se habla del amor, de la muerte, del sufrimiento, de la libertad. Para eso se lee. Hay algo revelador en la lectura que cada uno elige sobre lo que ama. Unas veces es lo que nos ha gustado leer, otras lo que nos habría gustado escribir. Unas veces es sobre aristócratas rusos y otras sobre dragones.

Otro secreto: el día 25 se dejarán libros de Tolkien en puntos escogidos de Libro Libre. Por si quieren celebrar el día, pero en casa.