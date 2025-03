Diálogos finales

Cuando salió de aquella consulta tan desagradable a pesar de ser tan blanca, no sabía para dónde mirar. Se fue a la sierra cordobesa, por la parte de la antigua Disco 3 y a la altura de la Casa de las Palomas, donde rodó la película Lucía Bosé y la preciosa y jovencísima Ornella Muti, casa que sigue allí como prueba de lo rápido que pasó ese siglo XX que parecía eterno, paró para dialogar consigo mismo en este marzo lluvioso de 2025, con la mente murmurando y la boca callada; diálogos mudos que tanto dicen. Allí se desdobló en cuerpo y alma. Que mala pata se decía, que aun siendo de mediana edad estuviera tan enfermo y a la vez tan triste por decepcionar a los suyos y sobre todo a su vigorosa alma, tan llena de ganas de vivir en un planeta fantástico que desde la Luna se veía como un paraíso salido del otro lado del espejo de Alicia. Sus ojos carnales, tímidos y huidizos por vergüenza, no se atrevían a mirar hacia dentro por haber hecho la puñeta tan de repente a su yo espiritual. Qué rabia le daba a su carne ser lastre para aquel espíritu que con tanta alegría le había hecho vivir a tope los días. Pero se equivocaba, porque su alma amaba a su cuerpo como una madre ama a su hijo y jamás le reprocharía nada y menos se avergonzaría de él; por eso, con ese talante mágico habló a su cuerpo enfermo: no te preocupes por mí. Porque si tú mueres, muero yo contigo. Nos vamos juntos, como siempre estuvimos desde que nos juntamos en el útero. Ni reencarnaciones ni transfiguraciones ni resurrecciones. Porque si estos olivos andaluces y este olor precioso a lluvia campera no están en la otra dimensión, prefiero quedarme para siempre encerrada en tu tumba y cuando poco a poco tu cuerpo vuelva al polvo será precioso porque esparciré motitas brillantes que serán prueba inequívoca de que una vez vivimos juntos en el lugar más bello del infinito.

*Abogado

