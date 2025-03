La peste nacionalista

Por aquí, en esta pobre arena que llamamos España, seguimos a vueltas con el nacionalismo. Es la tragedia de nuestra necedad. Este veneno de tantas muertes y tantos sufrimientos nos lo seguimos bebiendo cada día y dándolo a beber a nuestros hijos y a nuestros paisajes. Y somos ciegos que nos engañamos con que son cuatro locos con su barretina o su chapela. No; somos todo el pueblo, desde abajo, desde los rincones de nuestras cavernas, de las que aún no salimos. Sin el pueblo, esos visionarios, que viven de su discurso nacionalista, en el que, por supuesto, no creen, sino sólo medran, esos trileros estarían en sus retretes, rascándose la hez de esa lepra que supura en sus mentes de estercolero. Pero aquí estamos, el pueblo, dándoles alas, con nuestra banderita, nuestro himnito, nuestra jerga, convencidos de que somos el ombligo del mundo, levantando fronteras, levantando falacias, removiendo basuras; cavando fosas para enterrarnos todos. Y ahí están los que se dicen representarnos, cada vez más lustrosos, más opulentos, con su verborrea cada vez más necia, ante el coro que les hacemos trabajando para ellos, sudando para ellos, sangrando para ellos; muriendo para que ellos sigan cebándose en sus poltronas y sus barrigas. ¡Esta peste de creerse superiores, más dignos, más sagrados! ¡Esta peste de mirar a los demás por encima del hombro, por encima de los ojos y por encima del trasero! ¡Como si ellos no fueran a morir, como si ellos estuviesen libres del dolor! En su ceguera nacionalista creen que todo se lo dará el poder, y nos hacen creernos igual de poderosos, con esa palabrería para que nos guste respirar su peste. Menos mal que ya no les da por poner bombas... Por ahora.

*Escritor