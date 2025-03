Viernes. Dani no ha ido al instituto. Está de huelga. Se levanta tarde. Para que no se enganche directamente a las pantallas, su padre, que tiene turno de tarde y anda por casa, le dice que tiene que ir con él a la parcela, porque sí, porque vienes conmigo y punto, que no te quiero aquí sin dar palo al agua.

Van a recoger al abuelo, el principal interesado en ir a la parcela para darle una vuelta a todo, para ver si la perra tiene mejor los ojos, para echarle de comer a las gallinas, para comprobar que el tío fartusco de al lado no le haya vuelto a echar escombros en el arriate, para terminar de recoger las naranjas, que sí, Mari, que ya sé que tenemos muchas naranjas.

El abuelo los espera en la esquina del Piedra, bajito, barrigón, pelo blanco alborotado por el aire. Se monta en el asiento del copiloto con dificultad y se pone el cinturón jadeando un poco. No se percata de la presencia del nieto inmediatamente, coño, Dani, ¿tú que haces aquí?, ¿hoy no tienes colegio? Dani le responde que no, que está de huelga. El abuelo le pregunta que huelga por qué y el muchacho le contesta que por el Día de la Mujer. En ese momento el padre interviene para informar al abuelo de que ahora hacen huelga cada dos por tres con tal de tomarse el día libre, que si el cambio climático, que si la salud mental, que si el pueblo palestino...

Después de unos minutos de silencio, solo interrumpido por alguna advertencia circulatoria del copiloto al conductor, ojo que aquí tienes tú el ceda, ya pasado el Decathlon, el abuelo retoma el asunto de la huelga refiriéndose a los tiempos en los que hubo que pelear por convenios colectivos decentes en la ‘Letro’, entonces sí se hacían huelgas en condiciones y sabiendo lo que se jugaba uno. El padre apostilla que ahora venga huelga por esto y venga huelga por lo otro pero que ni van a manifestaciones ni nada y que algunas veces ni siquiera saben bien el motivo de la huelga.

De nuevo silencio. Ya cerca de la parcela, por caminos de tierra, el abuelo se dirige a Dani girando la cabeza un poco pero sin verlo, limitado por el cinturón, haciendo un escorzo insuficiente para transmitirle que una huelga no es cualquier cosa, vamos, al menos en mis tiempos había que pensárselo, porque si estás de huelga cada dos por tres la huelga ya no sirve de nada cuando te hace falta de verdad, ¿tú me entiendes o no?

Cuando ve que el abuelo ha hecho el esfuerzo de girarse más y le está diciéndole algo frente a frente, Dani baja el volumen de los auriculares y mueve la cabeza para decir que sí que sí. Que sí que sí a lo que sea.

