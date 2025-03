Cuaresma: «¿Vivo para el fuego o para la ceniza?»

El pasado Miércoles de Ceniza se alzó el telón de la Cuaresma, cuarenta días de preparación para la Pascua, conmemoración del drama de la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. La «brisa gris» de la ceniza nos trae siempre a la memoria el poema de nuestro poeta por excelencia, Pablo García Baena, con sus versos reflexivos y ardientes: «Otra vez tu ceniza, Señor, sobre mi frente… / Polvo soy que algún día volverá hasta tus plantas. / Polvo en la muerte y polvo ahora que aún vivo, / perdido entre la arcilla blanda de tu universo». La ceniza colocada sobre nuestra frente es un signo que nos hace pensar en lo que tenemos en la mente. Viene a decirnos con delicadeza y sinceridad: «Por mucho que te afanes, no te llevarás ninguna riqueza de la vida». Las realidades terrenas se desvanecen, como el polvo en el viento. Los bienes son pasajeros, el poder pasa, el éxito termina. La «cultura de la apariencia», hoy dominante, que nos lleva a vivir por las cosas que pasan, es un gran engaño. Porque es como una llamarada: una vez terminada, quedan solo las cenizas. La Cuaresma es el momento para liberarnos de la ilusión de vivir persiguiendo el polvo. La Cuaresma es volver a descubrir que estamos hechos para el fuego que siempre arde, no para las cenizas que se apagan de inmediato. Quizá, por eso, el papa Francisco nos lanzó el pasado año para vivir la Cuaresma, esta pregunta: «¿De qué parte estoy? ¿Vivo para el fuego o para la ceniza?». El Evangelio nos propone tres etapas, que el Señor nos pide recorrer sin hipocresía, sin engaños: «La oración, el ayuno y la limosna». La oración, que nos une con Dios; el ayuno, que nos une con nosotros mismos; la limosna, que nos une con el prójimo, compartiendo dones, bienes, sentimientos y mutuas ayudas. La primera invitación que nos hacen nuestras Hermandades y Cofradías es que fijemos nuestra mirada, a lo largo del camino de la Cuaresma, en Cristo crucificado. Por eso, ayer, la imagen del Cristo de san Álvaro recorrió las calles de Córdoba, rememorando así los 600 años de aquel primer Via Crucis de Occidente, en los alrededores de Scala Coeli. «Jesús en la Cruz es la brújula de la vida, que nos orienta al cielo», nos subrayaba tambien el Papa. «La pobreza del madero, el silencio del Señor, su desprendimiento por amor nos muestran la necesidad de una vida más sencilla, libre de tantas preocupaciones por las cosas. Necesitamos liberarnos de los tentáculos del consumismo y de las trampas del egoísmo, de querer cada vez más, de no estar nunca satisfechos, del corazón cerrado a las necesidades de los pobres. Jesús, que arde con amor en el leño de la cruz, nos llama a una vida encendida en su fuego, que no se pierde en las cenizas del mundo».

La Cuaresma comienza con la ceniza, pero al final nos lleva al fuego de la noche de Pascua, a descubrir que, en el sepulcro, la carne de Jesús no se convierte en ceniza, sino que resucita gloriosamente. Tambien se aplica a nosotros, que somos polvo: si regresamos al Señor con nuestra fragilidad, si tomamos el camino del amor, abrazaremos la vida que no conoce ocaso. El evangelio del primer domingo de Cuaresma nos ofrece el pasaje de las «tres tentaciones» que asaltan a Jesús en el desierto. Podríamos resumirlas en una solamente. La voz del «tentador» siempre susurra al oído: «Deja a tu Dios y elige otros caminos para ser feliz. Dios no te hará feliz. Será siempre un obstáculo para tu felicidad». Jesús, al responder al «tentador», no entra en el diálogo, sino que responde a los tres «desafíos» solo con la Palabra de Dios. La tentación, como la carne, son camino de realización humana y de encuentro con nuestra salvación. El poeta José Hierro vislumbró así la silueta de Dios en algunos de sus versos: «Yo sé bien que te acercas. / Yo sé bien que tú solo entre todos / podrías así demostrarnos que has vuelto».

*Sacerdote y periodista