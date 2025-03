Lo que podría ser el 8M

El consenso no es debilidad, sino una fortaleza del espíritu. Cada vez estoy más convencido de que hace falta más talento y resistencia para alcanzar un acuerdo que para atrincherarse. Estamos viviendo una paliza identitaria que va a terminar clasificándolos por el tamaño de nuestras narices. Siempre se jalea lo distinto, y los ofendidos son legión: eso sí, fragmentada. Y si cambia el objetivo, y nos apunta a nosotros, entonces no tenemos problema en afirmar, como hace semanas Íñigo Errejón, que una cosa es lo que defendía como político, con la pancarta en la mano, y otra diferente lo que le conviene si le acusan a él. El asunto es el daño y el desgaste que ha generado su primera posición: ha habido mucha gente dispuesta a tragarse el «Hermana yo sí te creo», porque había que creerla siempre, más allá de ningún principio probatorio. Y gracias, entre otros, a Íñigo Errejón, o a Juan Carlos Monedero, se ha extendido la idea de que las mujeres dicen la verdad por serlo, y que cada hombre es culpable, si lo acusan, por el hecho de serlo. El problema ha venido cuando ha sido Errejón el señalado, y el principio que antes defendía -es decir: que toda mujer dice la verdad, y que la presunción de inocencia, realmente, no existe para el hombre-, no le viene tan bien. Y ya veremos lo que ocurre con Juan Carlos Monedero.

Viendo las interioridades de Podemos y Sumar, y cómo se silenciaron, al parecer, ciertos comportamientos, parece que todo era mentira. Que algunos hombres seguían estando ahí para meter mano o colocar a la novia. Esto dicho así suena tremendo y en realidad lo es, pero más tremendo es comprobar que el consenso alcanzado en las últimas décadas sobre el terrorismo contra las mujeres -en Andalucía, gracias a potentes campañas de concienciación desde el Instituto Andaluz de la Mujer-, podía saltar por los aires en cuanto llegaran unos iluminados que iban a convencernos de que el feminismo no era lo que creíamos, sino una ley mal hecha del sólo sí es sí, que ha acabado con más de mil agresores sexuales beneficiados en sus penas, y una auténtica paliza verbal con ellas, ellos y elles. Y, mientras, se ha dejado el ministerio de Igualdad hecho unos zorros y nos hemos ido de parlamentarios a Bruselas para afirmar que las excarcelaciones de los violadores, antes de lo que les habría correspondido sin esa ley, se debe a los jueces heteropatriarcales.

Ahora hay que reconstruir aquel consenso previo y también muchos otros. Recoger lo bueno, dejar los mantras dentro de la pancarta, recuperar la presunción de inocencia y volver a la vida. Este 8 de marzo y todos los demás días, hombres y mujeres tenemos que seguir aprendiendo a respetarnos, entendernos y amarnos.

Suscríbete para seguir leyendo