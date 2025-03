A partir de este sábado, quedarán trescientos sesenta y cuatro días para que volvamos a celebrar el ocho de marzo, de un modo u otro: con manifestaciones, con murales en los institutos y colegios o con declaraciones y lecturas de manifiestos. Después vienen las ferias del libro y otras ferias, la Semana Santa con su olor a torrija y jara, y pronto, empezaremos un verano de exaltación del descanso y la felicidad de no hacer nada. Los murales que se pegaron en los pasillos empezarán a despegarse por los bordes, sobre todo si son de cartulina, y los trabajos que hicieron los alumnos sobre mujeres trabajadoras amarillearán como el tiempo en los relojes, igual que los titulares y las fotos de las manifestaciones. Los manifiestos adquirirán la textura del pergamino, y servirán como testimonio o recuerdo histórico de algo que se quiso conservar. Surgirán otras reivindicaciones, y no querremos ver que estamos avanzando, sí, pero tan lento, que cualquier traspié nos hace retroceder mucho.

No podemos caer en el engaño de no quejarnos si nos comparamos con otros países en los que ser mujer supone vivir con una diana siempre encima, porque su queja abarca la nuestra, y sin nosotros, esas mujeres no alcanzarán nunca la oportunidad de elevar la voz. Quejémonos, entonces, porque hay motivos. No vivimos explotadas como las obreras de las fábricas textiles de aquel marzo en que se empezó a celebrar este día, pero lo peor es que hemos llegado hasta aquí divididas, reivindicando cosas contradictorias. Somos mujeres, no seres gestantes, al estilo de las criadas del cuento de la maravillosa M. Atwood, ni tampoco somos seres menstruantes, que suena a clasificación de habitantes de una lejana luna de Star Wars.

Somos mujeres, y alquilar nuestros vientres no es filantrópico siempre que haya dinero por medio y los úteros alquilados pertenezcan a mujeres, que no a seres gestantes, insisto, que viven al borde de la miseria. Este día nació para reivindicar iguales condiciones laborales, cosa que aún no se ha conseguido, e igualdad de salario, que tampoco se ha conseguido aún. Ahora nos quedan trescientos sesenta y cuatro días por delante para ver qué se ha logrado este ocho de marzo. Si hemos eliminado cualquier tipo de discriminación, si la prostitución deja de tener ese halo de romanticismo en el que solo pueden creer los que no quieren saber nada de la sordidez, el miedo y la explotación sexual, y si unidas o no (ojalá sea lo primero), hemos logrado no tener que pelear de nuevo por lo mismo en los mismos trabajos. Ojalá este ocho de marzo sirva para algo más que para seguir dividiendo. Ojalá cada año tengamos menos cosas que restar y muchas más que añadir a la lista de lo que ha costado tanto conseguir y al final se ha conseguido.