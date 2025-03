En esta recién estrenada Cuaresma, el primer viernes de marzo es una fecha icónica, marcada en el devocionario popular desde hace décadas por muchos cristianos de todas las edades y condiciones que acuden, en cuerpo o espíritu, a los pies del Medinaceli o Rescatado para rogar por sus cuitas y necesidades, por la salud, el trabajo, la paz o la convivencia. Donde comienzan a sucederse devotos vía crucis por muchos rincones de nuestra geografía urbana. En este mundo convulso en el que nos movemos, lleno por doquier de traiciones y cicatrices, de odios y rivalidades, de egoísmos e incertidumbres, me viene al recuerdo la hermosa balada Solo le pido a Dios que cantara Mercedes Sosa, llamada la voz de América Latina. Todo un himno de esperanza y súplica ante las adversidades que compusiera el músico argentino León Gieco para su compatriota, y posteriormente versionaran Ana Belén y Víctor Manuel.

Sí, yo también le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Esa que deja a millones de personas atrapadas e inmersas en un infierno de fuego y muerte televisados, como en esta Gaza destruida, sin electricidad ni agua potable ni alimentos o medicinas. O en una Ucrania que entierra sus muertos mientras unos desalmados se quedan con su territorio y otros buitres hacen negocio con la venta de armas o con la explotación de sus recursos naturales hipotecando su futuro. Todo ello, frente a una Europa débil de cumbres divididas y ciudadanos acomodados a golpes de tuits.

Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente. Instrumento útil de manipulación y dominio de las masas, ese juego de trileros en que se ha convertido buena parte de un panorama político que adolece de falta de principios, que evita llamar a las cosas por su nombre, que hace del eufemismo y la perversión continua del lenguaje el envoltorio tras el que ocultar la prevalencia de intereses opacos sobre el bien común.

Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente. En el pórtico por la denuncia frente a las discriminaciones de género que se suman a tantas otras exclusiones por razones de nacionalidad, raza, etnia y origen alimentadas por los agitadores del miedo, o de condición social u orientación sexual. Frente a las desigualdades persistentes entre hemisferios de los que estamos ausentes, o al dolor de tantas familias sin nombre que yacen en los bordes de tantas encrucijadas y caminos, de las que vivimos de espaldas.

Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. No solo el de nuestros hijos, sino el de una Humanidad que camina errante por los senderos de la Historia, sin asideros ni horizontes. Hoy pido a Dios, desde un corazón que late en el modesto rincón de estas líneas, que nunca la apatía se apodere de nosotros y nos haga insensibles al sufrimiento humano. El mal de nuestros días es la pandemia de silencios cómplices. No seamos impasibles al dolor de tantas víctimas ni lo aceptemos como habitual o inevitable. Como decía el protagonista de La Misión: «No. El mundo no es así. Así lo hacemos nosotros». Por nuestras obras nos conocerán.