Claves en las relaciones laborales

Empresarios, buena parte de los resultados satisfactorios de su negocio tienen mucho que ver con tener quienes les asesoren y que Uds. se dejen asesorar. Voy a intentar explicarme.

Si Ud. necesita contratar un trabajador que le ofrezca unas garantías sobre experiencia en el puesto que oferta y además le resulta bastante conveniente saber algo sobre su trayectoria laboral, esto es, si sus contratos precedentes con otras empresas han sido de una duración normal o si por el contrario ha durado en ellos menos que Calleja en el espacio, mi consejo es que la entrevista de trabajo la realice un experto en Recursos Humanos y que se solicite al candidato aporte un Informe de Vida Laboral. En él el profesional que lleve a cabo la selección podrá extraer suficiente información como para aconsejarle o no la contratación.

No se conforme con contratar al primero que llegue y si no me vale, le despido en período de prueba. Se lo digo porque como el trabajador lo vea venir, se solicita una baja médica y luego, será o no nulo el despido invocado, pero el susto no va a haber quien se lo quite, cuando vea que por diez días de trabajo le están pidiendo una condena de bastantes miles de euros por vulneración de derechos fundamentales.

Igual consejo le doy respecto al momento de tener que buscar la ayuda de un profesional cuando decida extinguir la relación contractual con un trabajador, ya sea por causas disciplinarias o por causas objetivas, esto es, organizativas, económicas o de producción.

Le voy a decir una frase que si en mi mano estuviera, la estampaba en un cartel y la colgaba de todos los despachos de los gerentes de las empresas: «El despido de un trabajador se gana o se pierde con la carta de despido».

No vaya Ud. al despacho de ningún abogado pretendiendo que le defienda como empresa ante la demanda de un trabajador cuando en la carta de despido que le ha entregado sólo ha puesto que le despide por bajo rendimiento; o por mal comportamiento o trato desconsiderado con sus superiores; o peor aún, le despidió a grito limpio diciéndole que se fuera y no volviera.

En la carta de despido hay que ser precisos en los hechos, en los días y horas en que ocurrieron, en los testigos que estén dispuestos a acudir a juicio en calidad de tales e incluso, hay que transcribir en ella literalmente las palabras ofensivas y malsonantes utilizadas por el trabajador despedido.

Dirá Ud. que arrimo las ascuas a mi sardina. Piense lo que quiera, pero sepa que si Ud. contrata bien, se ahorra el despido. No obstante, si finalmente tiene que despedir y la carta es correcta, se ahorra el juicio, con lo que soy yo la que se queda sin sardina .

