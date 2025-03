Trump, Vance, Putin y otras personas vitamina

Frente al brutalismo en que se han convertido estos días las relaciones internacionales, en otro mundo paralelo seguimos enardecidos por los discursos que te prometen cómo conseguir que te pasen cosas buenas, que se acerquen a ti solo personas que te aportan positividad, reforzamiento de las emociones, crecimiento personal, en dos palabras, la felicidad. Mientras el mundo se derrumba, o por lo menos el que conocíamos hasta este momento, seguimos aferrados, teniendo en cuenta el éxito editorial de ventas, a esta idea de la gestión de nuestras emociones con la misma simplificación que un cuento de los hermanos Grimm, con expectativas cero realistas teñidas de una idealización de las relaciones. Todo eso obviando que el encuentro con el bienestar personal va indefectiblemente ligado al de los otros.

Ya puedes practicar técnicas de relajación y yoga, alimentarte de manera sana y tener relaciones afectivas agradables que si el horario de trabajo que te van a proponer es de 120 horas a la semana como la última gran idea reveladora del todopoderoso Elon Musk, si estás pendiente de un posible lanzamiento por la Sareb aunque hayas pagado religiosamente las cuotas, no hay té matcha que lo levante. Los nuevos dueños del mundo han debido leer mucho manual motivacional de si quieres, puedes, y de hecho han podido. No hay delito confeso y sentenciado que les haya impedido alcanzar el poder, no hay reglas del mercado de libre comercio que no se hayan saltado convirtiendo la libre competencia en monopolio. No hay vulneración de los derechos humanos desde los amigos del este que no hayan infligido porque son la imagen más cruda del abuso del poder. Del que ellos tienen y tú no, y superar ese vacío moral y ético, porque de los dos hay, con viñetas y frases motivacionales no servirá para el progreso de la civilización.

Frente a tiempos duros y despiadados, pensamiento complejo, respuesta colectiva y razón frente a emoción. Yo estoy por leer el horóscopo para mirar cómo me irá la semana que viene, pero de lo que estoy segura es que una reactivación de la guerra en Ucrania o la masacre contra Gaza impactarán más en mi vida que el alineamiento de los siete planetas. El entretenimiento es un arte difícil de alcanzar y cada uno lo practica como quiere, pero de ahí a establecer como verdades irrefutables la charlatanería va un tramo considerable. Justo ese tramo que en este momento no nos podemos permitir, justo cuando estamos en la defensa de los derechos y libertades colectivas, y ahí también estás tú y todas las personas vitamina que quieres.