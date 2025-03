¡Ojo con el azúcar!

¿Sabía que una lata de refresco azucarado contiene el equivalente a nueve terrones de azúcar? Seguramente, más de uno se dirá por dentro: ya lo sabía, como sabemos que la gente los toma del orden de tres por semana. Los zumos, esos que se toman en el desayuno, en los trenes o en los hoteles son altísimos en azúcar. Ya hace años que todos sabemos que no es bueno, incluso en proporciones no exageradas, el azúcar puede producir diabetes, enfermedades cardíacas, presión arterial alta y enfermedad hepática. Y, sin embargo, lo seguimos consumiendo, entre varias razones porque este hidrato se encuentra en tantísimos alimentos y bebidas que no consumirlos es difícil, discriminar tantísimas cosas compuestas en parte de azúcar es complicado y requiere de una férrea y convincente determinación que no todos tenemos. Pero qué curioso que, aun y sabiendo lo malo que es, continuamos consumiendo azúcar diariamente. Y es muy adictivo, como sucede con las drogas, provoca una segregación de dopamina en el cerebro que nos provoca una potente adicción. ¿Cómo es posible que se siga fomentando el consumo de azúcar? ¿Tan potente es el lobi que ningún Gobierno es capaz de imponerse y prohibir el uso de azúcares en determinados productos, por no decir en todos? Existen varias alternativas al azúcar y, sin embargo, se sigue permitiendo su consumo.

Hay poca educación en nuestro país en torno a la alimentación, en las escuelas no se enseña a comer, ni a distinguir los alimentos saludables de los que no lo son. Y la desinformación es culpa de todos, empezando por muchos médicos que, curiosamente, en la consulta nunca preguntan lo que comemos, cuando es fundamental conocerlo para distinguir el tipo de vida saludable que lleva.

Miren si estamos desfasados que cuando estuve ingresado en un hospital público a causa del covid, cada día para desayunar me llegaba una bandeja con zumo de fábrica azucarado, bollería industrial, mermeladas y mantequilla. ¿Es ese el desayuno de alguien convaleciente? Lo peor, según me dijo la enfermera, es que este mismo desayuno se reparte también en el departamento de oncología. ¿No les parece escandaloso? Nos queda mucho por aprender .