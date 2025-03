Muertos de mierda

Eran evitables, este es el final de la historia. Esas agonías terribles en las residencias de Madrid y la asfixia en los garajes y en los bajos de las casas inundadas por la dana. Miles de muertos en un caso y otro por malas decisiones políticas. La mayoría de los difuntos, personas mayores. No todas se hubieran salvado, cierto. Pero no todas hubieran fallecido. Y entre una frase y otra está todo, incluso la vida.

7.291 mayores perecieron en la Comunidad de Madrid sin ser trasladados a un hospital, así lo decidieron los protocolos de la vergüenza diseñados por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. En vez de llevar médicos de atención primaria a las residencias, se enviaron a Ifema, el gran centro de propaganda de la Comunidad de Madrid. El macrohospital que se vendió como un milagro y que, de una capacidad teórica para 5.500 camas, solo se activaron 1.300. En las residencias no había nada, ni un simple gotero que evitara la deshidratación. Una ronda espectral acompaña los pasos de Ayuso y de Carlos Mazón. El último hálito de miles de personas que sufrieron una agonía indigna y las voces de unos familiares que no quieren rendirse. Las muertes no pueden repararse, pero sí la indignidad. «Siempre con las mismas mierdas», soltó Ayuso la semana pasada ante las acusaciones de la oposición. Por su parte, el presidente de la Generalitat Valenciana sigue con su baile de declaraciones, contradicciones y desinformación, tratando de zafarse de su responsabilidad criminal. Ahora ya sabemos, la alerta de la dana sonó cuando ya se habían producido la mayoría de los fallecimientos.

Donald Trump ha colgado en su red social Truth Social un montaje grotesco de Trump Gaza, con rascacielos, yates, billetes que caen del cielo, bailarinas barbudas y él y Netanyahu tomando un cóctel en una hamaca. Qué divertido resulta burlarse de los más de 46.000 muertos palestinos. En las dos últimas semanas han muerto siete bebés de frío en Gaza. ¿Qué clase de política es esta que se burla de los muertos? Parafraseando a Ayuso: la misma mierda.

*Periodista