Una vez más, los constructores de mensajes han escenificado su punto de encuentro y partida en Armilla, Granada y Palma del Río, Córdoba. Los socialistas eligieron la localidad granadina para su decimoquinto congreso donde ratificar su unidad política en torno a la personalidad de María Jesús Montero; y los populares convocaron, urgentemente, a su junta directiva autonómica en la ciudad palmeña, para escenificar unidad política en la persona del presidente del partido Juan Manuel Moreno. La ministra de Hacienda era recibida como la esperanza del resurgir socialista con políticas progresistas y el presidente de la Junta como el valedor de una conquista ideológica y programática, la derecha en el poder. Los militantes aferrados a líderes que transmiten confianza y seguridad en el proyecto político han escuchado atentamente los postulados ideológicos, la capacidad para gestionar y sus compromisos de futuro, y visualizar liderazgos regionales, provinciales y locales. Así, Juanma Moreno elogió la labor municipal de la correligionaria popular, la alcaldesa Matilde Esteo. Mientras, los socialistas, elegían para su comité director regional al secretario general de la agrupación socialista palmeña, Carlos Muñoz. Ha sido un fin de semana preparatorio de una gran maratón preelectoral entre 2026 y 2027. Y de fondo, Andalucía.

Los fluidos diálogos que he mantenido durante estos días con la nieta de Blas Infante, María Jesús Naranjo Infante, hija de Alegría de las Mercedes Infante García me han dado una nueva perspectiva de un hombre íntegro y humano que creyó firmemente en nuestra querida Andalucía. Su formación en Derecho, su bondad como notario, su capacidad intelectual recogida en publicaciones de la época, su activismo en los Centros Andaluces, su republicanismo militante, su compromiso político, su participación en la fallida Reforma Agraria, su lealtad ideológica y, el dolor de esa España conservadora y radical que lo fusiló por predicar una Andalucía libre, alzar una bandera blanca y verde y propugnar un Estatuto de Autonomía.

Y a mí que todo esto me suena como de haberlo vivido ayer mismo, entre 1977 y 1982. Claro que sí. La manifestación reivindicando la autonomía el 4 de diciembre de 1977; el referéndum del 28 de febrero de 1979, pro autonomía plena por la vía del artículo 151 de la Constitución; el refrendo del Estatuto; las primeras elecciones al Parlamento andaluz... cuántas jornadas inolvidables. Pero entonces no todos querían autonomía, no todos reconocían la bandera blanca y verde, no todos depositaban flores donde fusilaron a Blas Infante y no todos se sentían tan orgullosos del acento andaluz. El andalucismo comprometido socialmente e integrador por sí, por España y la Humanidad sigue siendo un activo del pueblo andaluz, lejos de nacionalismos trasnochados y próximos a los postulados de justicia social y progreso para conquistar la verdadera autonomía.

*Doctor en Historia