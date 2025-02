Dos tipos de gente

Decir que el mundo se divide en dos tipos de personas es falso. Todo es más complicado y simplificar al final nos lleva a pensar que somos el centro del mundo y que todo se reduce a los que están conmigo y a los que están contra mí. O eres amigo o eres enemigo. Y en estos tiempos de redes sociales que chorrean mala leche, aún más.

Pero también es cierto que a veces simplificar un poco las cosas en dos opciones ayuda a tomar distancia, a mirar con otros ojos el mundo e invita a tomar partido. Y hay algunas frases geniales. «O eres parte de la solución, o eres parte del problema», se dice buscando la eficacia. «La derecha crea más riqueza y la izquierda reparte mejor», que es un aforismo de política y economía muy manido. «El mundo se divide entre los que hablan y los que escuchan», afirman quienes buscan la empatía. Y otro que da miedo: «Hay dos tipos de personas, los que creen que hay ideales por los que merece la pena morir y los que consideran que hay razones por las que matar».

Menos acertadas han sido otras divisiones del mundo en dos: los que primero ponen entre sus valores a la libertad y los que priman la igualdad, que en la Guerra Fría se tradujo en dos bloques, porque al tercer valor de la Revolución Francesa (ya saben: «Liberté, égalité, fraternité»), al de la fraternidad, nadie le hacía ni caso. Decía un chiste ruso tras la caída del Muro: «Camarada, qué triste que todo lo que nos contaron del socialismo era mentira», y le contesta su amigo: «‘Tovarich’, lo peor es que todo lo que nos contaron del capitalismo era verdad».

Y bajando un grado más y volviendo al presente, ahí está la supuesta frase de Elon Musk según Martín Varsavky, un amigo suyo en España: «El mundo se divide en trabajadores y vagos», que es toda una declaración de principios y, ahora, con tantísimo poder en manos del potentado, un aviso para navegantes. Navegantes de internet incluidos.

Vuelvo al comienzo y a recordar que dividir el mundo en dos clases de gente es engañoso. Porque la vida es una gran carpa y todos somos actores circenses que se intercambian papeles. Unas veces pendientes de no descolgarnos del trapecio, otras atareados en salir vivos de entre las fieras y en no pocas ocasiones haciendo de payaso. Aunque bien mirado, y recordando a algún personaje, también hay dos tipos de ‘clowns’: los del noble arte de hacer reír pensando en la felicidad de los demás y los payasos que no tienen ni puta gracia.

