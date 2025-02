Quo vadis, Córdoba CF

Jornada 10 de la Liga Hypermotio entre el Córdoba CF y el Cartagena en el estadio El Arcángel. / CÓRDOBA

Se hace difícil vivir tan lejos, mi querida Córdoba, esa Córdoba mía, esa Córdoba nuestra. Orgullo de pasear tu camiseta a mil kilómetros de la ciudad donde nací y donde volveré a vivir, 60 años después. «Enojarme» al explicar que no es el Betis, que ellos son verdiblancos y nosotros blanquiverdes. Seguirte por cada rincón de Cataluña, poner en mi restaurante «Peña Las Tendillas».

Ay, mi Córdoba, me decepcionaste al «despedir» antes de tiempo al artífice del ascenso inesperado, Chapi Ferrer. Pero ahora me quiero despedir de ti, con un nudo en el alma. «No me representan los oligarcas de Baréin». Prefiero verte en Tercera División y seguir yendo a mi casa, al Nuevo Arcángel. Quiero agradecerte haber dado color blanquiverde en mi vida.