La compasión no basta era el título de un libro de Vicenç Fisas (Icaria). Era el año 1995. Copio los títulos de dos capítulos: I. Un genocidio no se improvisa. VI. Los responsables de la venta de armas. Como si fuera hoy mismo. La compasión no basta. Pero las palabras compasión y misericordia tampoco sobran .

La obispa Marianne Edgar Budde utilizó estas dos palabras en su célebre sermón. Me declaro culpable de llevar muchos años evitando decir compasión, y aún más misericordia. Me parecía más adecuado hablar de justicia, solidaridad. Pero en estos tiempos de líderes despiadados es conveniente no olvidar lo básico. Reconozco, también, que al oír y repasar su sermón sentí una sana envidia. Envidia por el hecho de que haya una obispa. Por aquí cerca, las mujeres que vemos en las iglesias hacen de ayudantes de sacerdotes y obispos, como mucho. Además le echó valor al hablar de lo importante en un momento especial. Me gustaría que esto fuera más frecuente.

«No ha sido muy emocionante», dijo Trump. Sí lo fue la representación de Il primo Uomo en el Gran Teatro. El arte, además de emocionar, puede servir para recordar sufrimientos ajenos. Hoy, aquí, no hay obispas y hace siglos, no tantos, tampoco había mujeres en el teatro, ni en la ópera. En este último caso quienes salían perdiendo eran niños, varones, a los que se castraba (los castrati) para que pudieran mantener una voz equivalente a la de las mujeres. Algunos se murieron y otros se hicieron famosos. No os preocupéis. Solo afectaba a niños de familias pobres. Lo normal.

Hace unos días los cortometrajes Kafuné y La Semilla de Kibú recibieron premios. Nos emociona pensar que pueden ayudar a tomar conciencia de algunas realidades. Esperemos que junto a la compasión también despierte en nuestro interior la rebeldía.

*Activista de Amnistía Internacional