Invierno demográfico

Cada año se cierran más unidades de educación infantil y primaria en los colegios. Los parques infantiles andan semidesiertos. Nada comparable con aquellas pandillas de preadolescentes que, merienda en mano, jugábamos a las canicas, a las estampas o al deporte rey en la calle con cualquier cosa que rodara. Las estadísticas sobre población que publica el INE cada año por estas fechas nos dejan mal parados en el índice de natalidad de nuestra provincia. Hemos descendido el famoso 3 por ciento respecto a los nacimientos del año anterior, y nos situamos en el vagón de cola de la fecundidad junto a otras provincias españolas, en una tendencia preocupante que se va haciendo crónica. Aunque este año pasado ha sido un "accidente estadístico", la realidad es que los nacimientos se desploman un 25 % en la última década. A nivel de Estado tenemos una de las tasas de natalidad más bajas del mundo, con 1,2 hijos por mujer.

Lo que no deja de ser una contradicción de esta sociedad del bienestar, de una economía en crecimiento que debería ser más favorable a la natalidad. Los factores que explican el descenso según el Observatorio de Bioética de Valencia están vinculados al retraso de la maternidad hasta lograr una estabilidad laboral, la falta de políticas de conciliación, la inaccesibilidad de una vivienda adecuada, la inseguridad económica con la pérdida de poder adquisitivo o la influencia de las corrientes hedonistas de las sociedades posmodernas, que evitan la asunción de responsabilidades a largo plazo. Medidas parciales y aisladas como el cheque-bebé ayudan pero son insuficientes para esta implosión demográfica. La crianza es difícil de sobrellevar para los 12,7 millones de personas que viven España en riesgo de pobreza o exclusión social; una pobreza que ha golpeado especialmente a los hogares con hijos en los que crecen 2,3 millones de menores.

Nos jugamos mucho con esta situación e hipotecamos el futuro si no somos capaces de construir alternativas. La despoblación de muchos de nuestros municipios es una consecuencia más de un tema complejo, que también tiene que ver con la falta de oportunidades y de igualdad del mundo rural y la huida de talento al exterior. No olvidemos que hoy viven fuera de nuestro país casi 3 millones de compatriotas. Pero este invierno demográfico que tanto dice de nuestro capital humano, no es compartido en una Europa que tiene una tasa de natalidad de 2,3 hijos por mujer, ni en nuestro vecino de África con una tasa media de 4,5 hijos por mujer. En un mundo que crece en mil millones de personas cada 11 años no tiene sentido la situación que padecemos. Por eso hay que superar la inacción escandalosa y la miopía sociopolítica, necesitamos menos estrés y confiar más en la vida, junto a una política de consensos en esta materia, transversal y duradera que haga posible una mayor natalidad y devuelva los niños a los parques infantiles.

*Abogado y mediador