¿Racismo o clasismo?

Muchas veces, en muchos individuos, encontramos afirmaciones que quieren negar el racismo bajo el pretexto de la capacidad económica del individuo e intentan mitigar o justificar el rechazo al diferente bajo el argumento de que solo se margina al pobre y no por ejemplo al gitano o al negro por el hecho de ser gitano o negro, etc. Pero eso no es cierto. El llamado mal llamado clasismo aplicado a las minorías es simplemente racismo al cuadrado. La prueba palpable es que cuando se dice «vives sucia como una gitana», «o trabajas más que un negro», lo que esos dichos evidencian no es clasismo -porque clasismo es tener clase y tener clase es tener elegancia social y tener elegancia social es empatía-, sino racismo y del peor, porque al generalizar a todo el grupo, colectivo social, comunidad o pueblo, intrínsecamente se está negando que una parte o gran parte de ese grupo, colectivo, comunidad o pueblo, puedan no solo vencer a la exclusión social, sino alcanzar prestigio popular. Así, cuando se dicen todas esas frases llenas de tópicos y prejuicios aparte de que realizan una pestosa generalización, intrínsecamente se está obviando a posta la existencia de grupos normalizados originarios de los históricamente excluidos. El clasismo es clasismo porque no acepta la igualdad de las personas ante Dios y la ley y aboga por una clase superior. Por eso digo que el clasismo no es que no sea racismo y ataña a la capacidad económica, es que es racismo y del peor. Por eso, el clasista es un racista que va a seguir siéndolo siempre por mucho que la minoría avance porque, para el clasista, el esfuerzo del rechazado no será tenido en cuenta como para cambiar su exclusiva y marginadora existencia bajo el terrible refrán ese que dice que «aunque la mona se vista de seda, mona se queda» . Es curioso porque con ese refrán a quien realmente le pega es al clasista/racista porque, aunque haya nacido, viva y conviva con la democracia, nunca la aceptara por su apuesta por la igualdad.