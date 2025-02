‘El 47’, el PGOM y la especulación

Impresionante ‘El 47’, ambientada en el entonces barrio obrero de chabolas de Torres Baró, en Barcelona, una película a recomendar a todos aquellos que han olvidado que ningún logro en ninguna ciudad ha sido fruto de quedarse quieto. Me recordó lo que pude ver de pequeño de manos de mi tía Ana María en la lucha vecinal en Vallecas y Palomeras. O aquella protesta en Córdoba de vecinos encadenándose para que terminara la tercermundista división de la ciudad con las vías de Renfe. No nos acordamos que hace apenas tres décadas murió el último cordobés atropellado por un tren en el centro.

Ha pasado casi medio siglo y también en Córdoba aquel malestar de los barrios se ha visto atenuado, quizá adormecido, debido por una parte a notabilísimas mejoras (que bien están, porque para eso se ha peleado tanto), mientras que por otro lado el móvil al que ahora estamos ligados nos hace empatizar más con cosas muy alejadas físicamente de nosotros en lugar de plantearnos la mejora de nuestro día a día en los barrios. Quizá por eso es tan difícil el relevo generacional en el movimiento vecinal. Los jóvenes han interiorizado la solidaridad con el mundo a través de redes sociales, pero a costa de no sentir conexión con el que vive al lado y tiene sus mismos problemas.

Y eso que queda mucho por resolver, no solo deficiencias de siempre: la falta de algún equipamientos prometido, que el autobús llegue a nuevos barrios... La federación Al-Zahara, de hecho, ha convocando a todas las asociaciones de vecinos por sesiones a debatir el nuevo PGOM, que diseñará una ciudad bien por los que cogen el dinero y se van, o por los ciudadanos que la quieren disfrutar y dejar un futuro mejor en ella a sus hijos. Les pongo un ejemplo. El otro día, hablando del aumento de los alquileres a raíz de los pisos destinados a viviendas turísticas, un vecino me abrió aún más los ojos señalando que, además, es escandalosa la cantidad de solares sin construir que existe en buena parte del entorno en donde vivimos. Incluso proponía imaginativas medidas municipales para alentar la construcción y el aumento de la oferta residencial. Porque la falta de vivienda es un problema vecinal de fondo. O mejor dicho, de fondos. De fondos buitres, de fondos de inversión, de fondos de renta, de fondos de retorno absoluto... De esos fondos internacionales de alejadísimas compañías, bancos y países que todo lo pueden, incluso hacerse con la mejor tierra agrícola de la provincia (que ya ocurre desde hace años) y que no tienen problema en esperar décadas para un sabroso retorno de la inversión tras ir incrementándose el precio de los bienes que compran, incluidos viviendas y suelo.

Porque en estos tiempos en donde parece que no hay problemas vecinales quizá es donde, sin darnos cuenta, tenemos mayor número de ellos y más graves. Siguiendo el mismo ejemplo de los solares vacíos en el Centro: el dinero globalizado ya no solo trafica con lo que hay, la vivienda edificada. También lo hace con lo que no existe, un hogar a construir. Se especula hasta con los sueños.