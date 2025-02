El otro día, tal vez influido por el cambio en la denominación del campo del Córdoba por culpa del maldito parné («Estadio Bahrain Victorius Nuevo Arcángel», ahí lo llevas), me vino a la cabeza una escena de mi infancia. Finales de los ochenta. Tarde de domingo, segunda B, pongamos que partido contra el Tomelloso: «Perdone, ¿puedo pasar con usted?». Para entrar al antiguo estadio de El Arcángel algunos de mi calle y yo abordábamos a algún señor solitario en las inmediaciones del recinto y le pedíamos acceder juntos improvisando papeles momentáneos de amor paternofilial: los niños acompañados de adultos podían ver el espectáculo gratis, por eso necesitábamos un padre de mentira.

Recuerdo que en aquel viejo Arcángel ubicado en lo que hoy es populoso centro comercial había un marcador publicitario que puede calificarse de antediluviano si se compara con la inmediatez tecnológica de las pantallas actuales. Un par de operarios montados en una escalera, supongo que pertrechados de un transistor o un ‘walkman’, iban sustituyendo como podían los cartelones a medida que se producían novedades en los resultados de los distintos encuentros de la jornada (entonces solían jugarse todos a las misma hora).

En el fondo norte de aquel Arcángel había infinita pasión blanquiverde pero no se cantaba el himno a la salida del equipo y no había un grupo más o menos compacto de ultras, al menos que yo recuerde. Solo acierto a visualizar a través de la bruma de los años a no más de cinco o seis bebedores de litronas de estética ‘heavy’ que, apoyados en la pared trasera de la grada, proferían con ardor legionario macabras retahílas de insultos, en su mayor parte destinados al guardameta rival.

En esto de los insultos la cosa ha cambiado. No hace falta ser sociólogo para percatarse de que las gradas reflejan las corrientes de avance y regresión que subyacen en el mundo de hoy. Por un lado, aunque no puede afirmarse que estén definitivamente erradicados, los insultos racistas o los homófobos se oyen menos y hay más conciencia cuando alguien se pasa de la raya. Por otro lado, entre todos los improperios ofensivos dirigidos al colegiado de turno o a algún jugador del equipo visitante (a veces hasta del equipo propio si la cosa se tuerce), hay uno que se mantiene con fuerza. Cuando un individuo de sangre caliente me lastima el tímpano gritando «¡Perro!» (con las vibrantes impregnadas de repentina rabia) me pregunto cómo alguien puede vociferar con tanto desprecio por algo que no es más que fútbol. Inquieta pensar que, al paso que vamos, en el futuro esa palabra pueda escucharse (o leerse en las redes) cada vez más para despojar al otro, sea quien sea ese otro, de su condición de ser humano.

*Profesor