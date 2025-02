Señora de las Tabernas 2025

Toñi Cots Muñoz. Este es el nombre de la Señora de las Tabernas de Córdoba 2025, título que concede el Aula del Vino. Esta tarde, a las 20:00, le será entregado el diploma que lo acredita: un bello ángel venenciador, obra del admirado y recordado Ginés Liébana. Toñi y Antonio Magón Delgado, su marido, hace veintidós años que regentan la taberna Séneca (plaza Séneca, 4), muy cercana al Museo Arqueológico. Su relación con la taberna obedece al esquema típico de hombre en la barra y mujer en la cocina, precisamente el que el Aula del Vino, entre otros objetivos, se propuso analizar, iluminando el papel de la mujer, tantas veces oculto en el anonimato, lo que viene cumpliendo desde el año 2020. Toñi es la vigésimo sexta galardonada.

Toñi, de padre cordobés y madre baenense, tenía veinte años cuando se casó y su experiencia culinaria era la justa de haber visto guisar a su madre que, por cierto, estuvo trabajando en la taberna La Verdad. También aprendió en Alemania, donde Antonio y ella estuvieron nueve años, y encontró trabajo en un restaurante próximo al lugar donde vivían, pero claro, era una cocina completamente distinta a la que se suele servir en nuestras tabernas. Al volver de Alemania, Antonio se colocó en el Hotel Alfaros. Cuando le ofrecieron la taberna Séneca, pensó que sólo era hotel -y lo era- pero cuando llegaron allí se encontraron con que además tenía taberna. Y ahí comenzó la aventura. Como solemos decir, tuvieron que ponerse las pilas y, al parecer, con éxito.

Toñi responde tímidamente a cuantas preguntas le hacen sobre su cocina. Como hemos dicho antes, no está acostumbrada a que el foco se pose sobre ella; no le da importancia a lo que hace. Es Antonio el que interviene, prudente, porque no quiere quitarle protagonismo: «Al principio, estaba ella sola para todo, para el hotel y para la cocina. Ahora tiene ayuda. Los guisos se le dan muy bien. Prepara unas costillas con patatas...». Y ella, poquito a poco, se va abriendo y comienza a hablar de sus esparragados, de las albóndigas de carne y de bacalao, de los flamenquines y del salmorejo. Y de lo agradecida y lo ilusionada que está por este señorío bien ganado que le reconoce su buen hacer. Toñi y Antonio tienen dos hijos: Mª Victoria, que está en Córdoba y Antonio, que se encuentra en Alemania, donde está llevando la cocina de un club de golf, o sea, que hay herederos. Le aviso a Toñi que le quedan por hacer unas cuantas entrevistas que le solicitarán, que se prepare para contestar con amplitud y orgullo sobre sus platos, que representan la cocina popular y familiar de la ciudad. ¡Ánimo, Toñi, que es tu momento!

