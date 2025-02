Aurora ora

Hace un mes que vivo pegado a la canción Era già tutto previsto, de Riccardo Cocciante. Vaya adonde vaya, pase lo que pase y haga lo que haga, llevo un mes fundiendo cada momento con esta balada italiana que descubrí viendo Parthenope. La aplico para cualquier situación sin ningún tipo de coherencia, con los auriculares a máximo volumen y obviando la letra como me reprocha Pilar cuando me manda canciones. De vez en cuando me encaja algún verso con sentido y se borda la secuencia, pero lo que me atrapa siempre -y quizás por eso esta obsesión- es el desgarro de Cocciante, tan puro y tan sincero que no hace falta saber italiano para empatizar con el «amore amaro» de este compadre que ya sabía premonitoriamente que su «donna angelicata» lo iba a dejar en la estacada.

Una de estas reproducciones me pilló de vuelta a casa con una papa como el cuñao de Rocky, a eso de las tres de la mañana, el último sábado que jugó el Córdoba en casa. Estaba a punto de subir, pero sumergido en la nostalgia del güisquicola decidí alargar la noche una reproducción más, y luego otra, y otra; y apoyado en el capó del coche que estaba frente al portal me puse a escribir declaraciones de amistad por WhatsApp a algunos de mis amigos: «Aquí estoy, escuchando este temazo», anticipaba el primer mensaje adjuntando una foto de la calle vacía, propicia para recrearse sin que el dueño del coche me echara de allí. «Son ya las 4:09 y me resisto a dejar de escuchar este temazo en bucle y que termine este soplo de vida que vale por millones», proseguía mi chapada al cuarto mensaje, instalado ya en el momento álgido de cursilería. Este patetismo pseudoepistolar es, supongo, la versión generacional del «write drunk, edit sober» que le atribuían a Hemingway.

A los pocos días se terminó de morir mi abuela Aurora tras una década de alzhéimer. Cuando me dieron la noticia iba de vuelta a casa comenzando a escuchar esta canción ya convertida en himno, y de pronto creí que Ricardito, al que sentía ya como un confidente -y seguramente ganador del próximo Wrapped de Spotify-, se dirigía esta vez a mí y me decía al oído eso de que «estaba ya todo previsto...», que el luto se había pasado hace años y la muerte en este caso era más bien un suspiro de alivio. Fue una de esas veces en las que rompe la música al compás de un izquierdo.

Al día siguiente, cuando me desperté, mi amigo Carlos me había pasado un enlace, sin saber lo de mi abuela, donde aparecía publicada en el BOJA la catalogación como Bien de Interés Cultural de los Cantos de la Aurora. Me escribió: «Para mi gente de Priego lo mejor». En esa estúpida casualidad burocrática, que me hizo recordar a mi abuela aferrada a esas coplillas, cantándolas de memoria incluso cuando ya no era capaz de reconocerme, me reconforté el día de su funeral. Ahora soy yo el que piensa dejar en la estacada a Ricardito y trillarme el próximo mes a los Hermanos de la Aurora para pedir a los devotos venid en una ronda sabatina y rezarle un rosario a la Aurora.

*Periodista