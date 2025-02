Cambiar a peor

Voy teniendo una edad en la que distinguir entre tipos de persona ya no parece tan pretencioso. Dicho esto, hay dos tipos de persona: la gente que cambia y la gente que no cambia. La que no cambia es entrañable. Te encuentras a un compañero de instituto después de veinte años y sigue exactamente como era, a veces para su desgracia. Vive más o menos igual, tiene las mismas aficiones y conserva sus modos de hablar. Unas veces acompaña el físico, otras ya no tanto. Los que cambian pueden hacerlo a mejor, pero el cambio que más veo es el de gente de cuarenta años que se ha dejado educar por tuiteros de veinte, y se empeñan en vivir la vida del modo más miserable posible. Madrugones contra su naturaleza, ejercicio permanente, dieta keto, seminarios mandrilescos, los Peaky Blinders como brújula moral, chat gpt como fuente de la verdad (cavando la tumba de sus trabajos) y palabreos con dos o tres conceptos chusquísimos con los que los timó un coach hace diez años y repiten como un mantra. Según ellos lo decía Aristóteles. El objetivo: comprar pisos y alquilarlos para pagar su hipoteca, que moderno tampoco es, aunque hay gente que siempre está descubriendo los huevos fritos. En sí mismo no es ni bueno ni malo, pero me parece imposible ser feliz de esa manera. No todas las magnitudes humanas tienen un tratamiento económico.

Esta transformación se reparte por igual entre los que no tenían ocupación conocida más allá de dormir y despertarse y los que eran o decían que iban a ser poetas. Será como el cáncer, que te toca si te tiene que tocar, y no distingue entre lo bello y la miseria.

*Abogado