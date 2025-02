Querer quererse

A estas alturas, entre tantas urgencias y necesidades que nos sobrecogen por doquier, no merece la pena este señuelo para el consumo y cupidos nostálgicos de 2 x 1 en que algunos han convertido la fiesta de Valentín, el sacerdote del siglo III que casaba en la clandestinidad y cuyo compromiso le costó la vida. No necesitamos de una jornada devaluada que recordamos a golpe de calendario. Pero sí nos sirve de pretexto para resaltar lo falto de amor que anda el mundo de hoy, donde existe un déficit emocional globalizado que alcanza a clases medias, bajas y altas. Y mira que tenemos todos la escuela de un amor de madre y padre incondicional, que nos quiere sin pasar factura y sin hacer ruido, que nos acompaña desde la cuna y damos por descontado.

Algunos se centran en el amor propio, del que unos van bien despachados y transforman en eso que llamamos prepotencia o egolatría que nadie aguanta; y otros andan sin la menor afección por la dicha de su propio ser y conciencia sobre el planeta, se dan pena a sí mismos sumergidos en el pozo de depresiones donde todo se torna oscuro. Es verdad que hay que quererse a uno mismo para poder querer a los demás. Pero ya decía el saber popular que en el término medio está la virtud.

Sí, qué mal nos queremos. En muchas parejas sólo se quieren un poquito, a baja intensidad, los fines de semana o cuando todo marcha bien. Es un querer flojo, a medio gas, si tengo ganas, de circunstancias convenidas que se tuerce cuando la tempestad arrecia sobre aquellas. Es un amor hipotecado al «yo, primero». Hay otros amores mustios, resecos, ni sombra de lo que fueron, de quienes cenan en silencio o se olvidan que hablar no es lo mismo que comunicarse. El de quienes se refugian en las pantallas y las relaciones virtuales, a las que dedican más tiempo que a su propia pareja.

¿Por qué nos queremos tan mal y hay tantas relaciones nocivas y tóxicas, tantas cicatrices que terminan en los estrados judiciales o en el diván del psicólogo, cuando no en ambos? Las relaciones no consisten en aguantarse como a quien le toca una maldita desgracia, ni mucho menos. Pero sí es verdad que de la química del enamoramiento hay que saber pasar al amor con mayúsculas, ese que todo lo da y todo lo espera, que no se deja llevar por la ira y olvida lo malo, que no aparenta, que cree y confía sin límites, que se cultiva con detalles y gestos. El amor no es sólo un sentimiento espontáneo e improvisado, es un acto de libertad y un compromiso de voluntad. Hay que querer quererse. Como especie, estamos preparados genéticamente para cuidarnos y amarnos. En el amor nos realizamos como seres humanos. Desde luego, un amor que no necesita ser entendido, sino demostrado. Es el día de besar el alma, que la piel ya la besa cualquiera.

*Abogado y mediador