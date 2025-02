Siempre en sentido contrario

Me había prometido no volver a escribir sobre Donald Trump, ignorarlo y leer a pensadores y filósofos, quizá así calmaría mi mente y podría encajar los vaivenes de este tiempo extraño. Lo he intentado, en serio, pero ha sido imposible. Está por todos lados, su rostro furioso inunda los medios, mira a la cámara y dice, con palabras o sin ellas, que algo malo le han hecho a su país, aunque parece que el daño se lo hayan hecho a él, tan grande es su resentimiento. Así, sin dejar de lanzar amenazas y firmar decretos (utiliza la pluma como una motosierra) elimina los logros que otros, los que le causan enfado, han tardado mucho tiempo en conseguir. ¿Quiénes? Las feministas, el colectivo LGTBIQ+, los ecologistas y, sobre todo, los inmigrantes. En general, cualquiera que no se parezca a él: varón, blanco y rico. ¿Comprenden que quiera desconectar, verdad?

Sin embargo, cuando hace unos días escuchaba sobrecogida la noticia del terrible accidente de aviación de Washington, no pude evitar oir cómo Donald Trump responsabilizaba del suceso a Obama y Biden, sus predecesores demócratas, por haber impulsado medidas sociales para facilitar el acceso al mundo laboral a discapacitados psíquicos y enfermos mentales. Acostumbrada a su marcada incontinencia verbal, pensé que era una muestra más, pero al verlo leer el comunicado en televisión, supe que no se trataba de una ocurrencia espontánea, una de esas ideas que suelta sin filtrar. De sus palabras se desprendía que el accidente derivaría de haber contratado a gente solo por el hecho de tener un diagnóstico psiquiátrico.

Lo peligroso de esos comentarios no es solo que nos considere a los demás estúpidos, sino el mensaje que transmite: los enfermos mentales son peligrosos; las políticas que pretenden ayudarlos, también. Le da igual no tener datos y desconocer en qué consisten los programas de integración: confía en su sentido común, el suyo propio.

Entonces, cuando ya había conseguido enfadarme tanto como para ponerme a escribir (el enfado es una de mis mejores motivaciones y eso me preocupa porque me recuerda a él), llegó otra bomba: Trump proponía construir una maravillosa ciudad de vacaciones sobre el cementerio en el que se ha convertido Gaza, solo había que sacar de allí a los palestinos. Algo tan obsceno superaba mi capacidad de imaginar distopías y una barbaridad de tal calibre empequeñecía a las que pretendía analizar. La idea de construir un resort de lujo en aquel lugar de tanto sufrimiento me envolvió como una niebla enfermiza, como esos humores que en la Edad Media se relacionaban con la peste, alcanzaban cualquier rincón y mataban a todos los que tocaban.

Mientras la niebla me rodeaba, vino en mi ayuda el recuerdo de lo que siempre he intentado transmitir a mis pacientes (y a mí misma): sigue el camino contrario al que la enfermedad quiere llevarte. ¿Pretende que te quedes en la cama llorando?, levántate y mira a tu alrededor; ¿te paraliza el miedo? muévete, aunque sea poquito a poco; ¿tienes grandes ideas, mejores que los demás?, no te fíes, espera y verás que hace el tiempo con ellas; ¿escuchas voces que te dicen qué hacer?, no siempre hay que ser obediente; ¿te vuelve rígida?, flexibilízate... y así con todo.

Como no tengo soluciones para salir de la influencia de alguien tan amante de la notoriedad (y por ello tan ubicuo) he decidido armarme con los ensayos de Montaigne, que sorteó tiempos muy duros. Si pesan mucho, me pondré el libro en la cabeza, como una elegante africana, abriré bien los ojos y caminaré derechita en sentido contrario al que Trump señala. Iré al contrario, siempre al contrario. Hay que empezar por algún sitio.

*Psiquiatra