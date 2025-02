Extenuar al débil

Ahora que la patria es canjeable, para qué necesitamos las banderas si mañana llega un señor que se considera todopoderoso y dice que este pedazo de tierra es suyo porque es lindo, porque tiene tesoros durmiendo bajo su suelo o qué sé yo qué otras razones podrá esgrimir. Parece y es una barbaridad que alguien pueda comprar el suelo donde vive un pueblo desde hace décadas y lo más terrorífico es que esa barbaridad puede convertirse una vez más en realidad a pesar de que el mundo considere una atrocidad que dos países, unidos por el extremismo y la intolerancia de sus gobernantes, estén planteándose esa posibilidad que verbalizan sin ninguna vergüenza, cuando solo la verbalización de esa posibilidad constituye y construye un genocidio que atesta en el alma del pueblo palestino un dolor insalvable.

Trump llegaba cargado de ideas que sobre todo buscaban extenuar la debilidad del débil y que en su país está llevando a cabo con la salida masiva de inmigrantes hacia México fundamentalmente, porque lo que no consiguió en su anterior mandato lo tiene que hacer cumplir en este, sacando a todos esos «apestados» de su decorosa y amable América. Pero el hombre es insaciable y en una acepción de la palabra que acaricia lo descomunal ahora quiere que los palestinos se vayan de Gaza, o sea que abandonen sus casas, sus raíces, sus vidas, para así convertir ese trozo de tierra con vistas al mar en un lugar de vacaciones a imagen y semejanza de cualquier paraíso artificial, donde la mano del hombre destruye la cordura, convirtiendo el lujo en el único elemento a tener en cuenta, en la razón única de la existencia.

Trump desea e Israel ejecuta como si fueran dueños y señores de la vida de todos esos hombres, mujeres y niños a los que dicen van a hacer abandonar Gaza de forma voluntaria en una expulsión camuflada y que si nadie lo remedia viviremos en directo y atónitos y perturbados porque el nuevo orden mundial que Trump quiere imponer tiene mucho que ver con una visión autoritaria y fascista y que como tal no tiene límites, prescinde de la humanidad y considera que los pueblos más desfavorecidos y oprimidos no tienen siquiera derecho a tener un lugar donde velar por sus antepasados. La historia de los pueblos desgraciadamente se repite y los que hoy oprimen fueron en otro tiempo los oprimidos, porque entonces eran ellos los que no tenían cabida y por eso en su olvido el presente se incinera.

*Periodista y escritora