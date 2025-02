Síndrome de Stephen Candie

Quien envidia irá en contra de sus propios intereses con tal de que otro tenga daño (Pulcini).

Eran las 10 horas y regresaba a mi despacho tras una gestión personal. En avenida del Gran Capitán, a las puertas de una cafetería, dos chicas de veintipocos años salían de desayunar. Una de ellas encendía un cigarro y la escuché decir a viva voz: «¡Bueno, tía, que te dejo que tengo que ir a hacer como que trabajo un rato para justificar mi sueldo!». Ignoro por completo en dónde esta joven hacía como que trabajaba, pero la retribución por el simulacro no debía ser muy mala dado que su atuendo era todo de marcas caras y el móvil que portaba de última generación.

No soy nada curiosa y en otro caso seguro que todos esos detalles de vestido, calzado y telefonía me habrían pasado desapercibidos, pero al escuchar aquello no pude evitar girarme para comprobar quién estaba reconociendo públicamente, sin reparos y hasta jactándose de ello, estar estafando, defraudando y robando a un empleador.

He de reconocer, no obstante, que si llego a tener constancia de que su empresa era pública y que su sueldo lo estaba pagando yo, igual no me habría callado. Sentí desprecio y rabia a partes iguales.

Que esa joven se enorgullezca de su comportamiento me indigna cuando conozco muchísimos jóvenes de su edad que renuncian a fiestas, descansos, vacaciones, etc. para prepararse y conseguir un nivel educativo que les procure un puesto de trabajo digno. Esa chica está viviendo esa vida de la que presume a costa del esfuerzo, el trabajo y los impuestos que estos jóvenes aportan a la sociedad. Daba el perfil de ser «eco-eco» de las consignas demagógicas, esclava de unos amos políticos. Esos que la victimizan ante un sistema que, por no ser hija de padres adinerados, le ha impedido tener una vivienda en propiedad; un coche de alta gama, seguro médico privado o haber estudiado en universidades privadas que le hubiesen regalado el título de arquitecta, médica, abogada o, incluso, jueza. No sabe la criatura que padece el Síndrome de Stephen Candie, que no es ninguna enfermedad degenerativa como podría creer la interfecta y pretender se le reconociera una incapacidad permanente que le procurara una paguita de por vida sin dar un palo al agua -más o menos como hace ahora, pero sin tener que levantarse cada mañana-. En 2012 se estrenó la película ‘Django desencadenado’, escrita y dirigida por Quentin Tarantino. En ella, Stephen, el mayordomo negro que odia a los de su raza, se enfurece al ver llegar a un hombre negro montado a caballo.

-Stephen: ¡Mire, amo, ese tiene un caballo!

-Amo: ¿Y tú quieres un caballo, Stephen?

-Stephen: ¿Para qué quiero yo un caballo? Yo lo que quiero es que él no lo tenga.

*Abogada experta en Derecho del Trabajo y Seguridad Social

Suscríbete para seguir leyendo