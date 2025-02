La edad de la inocencia

La muerte de un joven a manos de otro el pasado sábado en El Arenal ha conmocionado no sólo a su familia y amigos sino a Córdoba entera. Ya se sabe que la tragedia puede surgir en el momento más inesperado y que todo corre el riesgo de ponerse del revés de golpe, pero cuesta más trabajo asimilarlo cuando víctima y verdugo son menores instalados aún en la supuesta edad de la inocencia. Álex, un chico de 16 años con toda la vida por delante, buen estudiante y mejor colega a decir del profesorado y alumnos del instituto Averroes, se enfrenta en una noche feliz de fiesta a otros dos chavales que se acercan al grupo de malas maneras para exigir bebida; se la niegan, se entabla una persecución por el recinto ferial y uno de los recién llegados acaba asestando una puñalada en el abdomen a Álex, que a pesar de su buena complexión juvenil fallece poco después en el Reina Sofía. Y ahí se acaba lo que se daba. Para él, porque para el agresor, que vivía en una residencia tutelada de la Junta y había salido en diciembre de un centro de internamiento de menores infractores, se abre tras su detención y la del acompañante un camino oscuro de encierros y terapias que no augura nada bueno.

El suceso ha despertado, además de una ola de dolor y homenajes hacia el joven desaparecido, la consternación de sus amistades y compañeros de clase y de equipo de fútbol base, el club Azahara del Guadalquivir. En estado de ‘shock’ por lo ocurrido y temerosos de que algo parecido les pueda pasar a ellos, muchos habrán de ser atendidos por psicólogos. Y mientras, las autoridades se plantean si hay que reforzar la vigilancia en zonas de botellón como el escenario del crimen -hay asociaciones vecinales que lo tienen claro- o ir más lejos y, como sugiere el alcalde, «reflexionar sobre el modelo de ocio que tienen los jóvenes». Esto último daría para un largo debate ciudadano, de ésos que tanto gustan por aquí, aparte de que no sería la primera vez que se abordara el espinoso asunto de las macro concentraciones juveniles con alcohol por medio y los riesgos evidentes que entrañan. Aunque lo cierto es que lo que desencadenó el drama, que no se produjo en un encuentro multitudinario sino en la celebración de un cumpleaños, fue la intromisión de personas con ganas de incordiar, y al menos una de ellas armada con navaja y presta a utilizarla. Que ese individuo tenga un historial poco edificante no ayudó, pero sería injusto demonizar por ello en general a los muchachos tutelados, con perfecto derecho a la redención. Y hay que tener en cuenta un dato aportado por la Delegación de Justicia: más de la mitad de los menores infractores de la provincia (un 52%) procede de familias con nivel socioeconómico medio, y no de hogares desestructurados o marginales. Ningún cocido está libre de un garbanzo negro.

El caso del pasado fin de semana en Córdoba, además de segar una vida en flor, ha desestabilizado otras muchas existencias apenas estrenadas que, incluso moviéndose en la normalidad de sus días y noches, no lo tenían fácil. Un reciente estudio de la Universidad de Alicante alerta de que, en un contexto marcado por la exposición constante en las redes, fuente de complejos e inseguridades, un tercio de los adolescentes españoles padece «ansiedad social». Es decir, que si bien a través del móvil o el ordenador pueden ser elocuentes y abiertos -a veces demasiado- a la hora de moverse en directo se meten en la concha por su autopercepción negativa y el miedo al rechazo. Una fobia contagiosa que repercute en el bienestar emocional de los jóvenes, en el rendimiento educativo y por supuesto en su relación con los demás. Sólo les faltaba una tragedia como la de El Arenal para ser carne de psiquiatra.