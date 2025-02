Cuando callar es desinformar

Me acuerdo de un accidente en una atracción de la Feria hace años en la que se vieron afectados unos menores y que, al menos informativamente, supo manejar muy bien el concejal responsable convocando inmediatamente a la prensa. A la misma, y sobre todo gracias a la inmediatez de las televisiones locales y las radios (no había ediciones digitales ni existían las redes sociales), se les informó de los pormenores del suceso, poniendo el grave incidente en sus justos términos y minimizando los efectos de una avalancha de padres y otros familiares en la calle del infierno angustiados en busca de noticias sobre sus hijos, un caos que hubiera multiplicado los problemas y generado situaciones incluso con mayores daños.

Sin embargo, son más las veces año tras año que he visto consecuencias de una deficiente comunicación. Además, aunque solo en unos mínimos casos afortunadamente, se extiende la mala praxis de olvidar la regla de las ‘6 W’ a la que debe responder toda noticia: Quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo (en inglés, «who», «what», «where», «when», «why» y «how»). Quizá por algún responsable, que no sabe de periodismo, y que puede creer que obligar a su redactor a dar solo datos parciales es una solución para ‘no meterse en líos’, para ‘cumplir’ tarde y mal con la prensa.

Y claro, en lugar de despejar bulos no se hace otra cosa que alarmar a la población con textos con pocos más datos que el resultado del incidente. Porque todo el mundo estaba «hace unos días» en «un lugar» donde había «algún otro» haciendo «algo», con lo que la información oficial más que tranquilizar inquieta mucho y a veces, incluso, llega a perjudicar a colectivos enteros por no acotar identidades, a amplios barrios por no citar calles o a actividades generales por no concretar qué ocurrió, por ejemplo.

Los medios no estorban ni siquiera en informaciones delicadas de seguridad. Son instrumentos muy eficaces para colaborar en esas tareas si se sabe cómo y se tiene a periodistas cualificados en uno y otro lado de la nota de prensa. E informar no solo es un derecho que también resulta básico en una democracia, se trata de algo muy útil e inteligente que evita muchos males, entre ellos el de una sociedad angustiada, inquieta y vulnerable ante cualquier bulo. Los medios de comunicación nunca son parte del problema, son parte de la solución.